Новый герой в городе: кроссовер Haval F7 готов вытеснить именитых конкурентов

Как известно, большинство автолюбителей из регионов Восточной Сибири являются поклонниками праворульного японского автопрома. Легковушки, кроссоверы и внедорожники из Страны восходящего солнца по популярности у нас даже обгоняют европейцев. Впрочем, на пятки «японкам» уже наступают «корейцы». И если раньше сибирский покупатель не задумываясь склонял чашу весов в пользу подержанной японской машины, то теперь многие предпочитают пойти в салон и приобрести, например, свеженького «корейца». Не исключено, что к этому списку вскоре добавятся еще и китайские производители.

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Нет, если вы думаете, что речь о каком-то скрипучем, гниющем китайском ширпотребе, который можно встретить разве что в фирмах такси, то сильно ошибаетесь. В этом году концерн из Поднебесной выпустил, нет, не очередную копию популярных моделей, а свой абсолютно новый, напичканный различными новоротами, отличающийся собственным дизайном, а главное, качественный кроссовер Haval F7. О том, что у производителей большие планы на это авто бизнес-класса, говорит то, что благодаря этой модели Haval планирует если не вытеснить, то уж точно создать конкуренцию таким монстрам, как Mazda CX-5 и Kia Sportage. Чтобы убедиться в этом, компания Haval пригласила сибирских журналистов на двухдневный тест-драйв в Казань.

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Девять свежих Haval F7 максимальной комплектации PREMIUM с полным приводом и двигателем 2.0 л.с. ждали нас прямо на парковке аэропорта столицы Татарстана. Цена такой модели 1 819 000 рублей. Признаться, изначально такая стоимость вызывает небольшое недоумение. Кажется, что отдавать такие деньги за «китайца», о котором в интернете пока можно найти не так много отзывов владельцев, многовато. Но, почитав в характеристиках весь список оборудования и разных фишек, становится понятно, за что платишь.

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Нельзя не отметить и внешность Haval F7. Дизайн словно собрал в себя части Jaguar F-Pace, Maserati Levante, Hyundai Santa Fe, и где-то даже Audi Q7 и BMW X7. При этом все сбалансировано, выразительно, найти что-то лишнее здесь вряд ли получится. А если добавить сюда еще пижонский синий цвет кузова, 19 дюймовые легкосплавные диски и панорамную крышу, то можно быть уверенным, что модель будет пользоваться спросом не только у водителей за 40, но и у молодежи.

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Сев за руль Haval F7 и прокатившись по центральным улицам Казани, мы сразу поймали провожающие взгляды прохожих. Все-таки продажи этих машин только начались, и в некоторых мегаполисах их и вовсе нет. Как говорится в рекламе, это новый герой в городе. Испытать Haval F7 в «асфальтовых» режимах «стандарт» и «спорт» (они оптимальны для повседневного использования) нам удалось по дороге в самый молодой город России Иннополис, который находится под Казанью. Кстати, там тестируют не только Haval, но и беспилотники.

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А теперь об управляемости. На повороты руля кроссовер реагирует без задержек. «Робот» неплох - переключается быстро и своевременно. Вот только не так быстро включается задняя передача. С момента перевода джойстика в реверс до начала движения проходит, наверное, секунды две. Но к этому быстро привыкаешь. Что по-настоящему впечатляет, так это сохранение практически безупречной управляемости автомобилем при экстренном торможении и устойчивость даже на скорости за 120 км/ч. Показалось, что подвеска немного жестковата, - это чувствуется, когда проезжаешь «лежачих полицейских».

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Остальные функции, например круиз-контроль, мы проверили на второй день тест-драйва на трассе полигона «Казань Ринг». С подъемами и спусками с углом наклона в 18 - 22 градуса и крутыми поворотами, режим «грязь», а также помощники при спуске, когда машина тормозит сама, отлично справились. Прокатились мы и по легкому бездорожью. Здесь комментировать нечего. «Семерка» преодолевает его, что называется «одной левой».

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Подводя итог, можно сказать, что Haval F7 - автомобиль яркий и технологичный. Отлично подходит как для поездок по городу, так и для путешествий на природу. Например, лазить на нем по горам на Байкале будет одно удовольствие. Дешевизной, как у некоторых китайских коллег, в нем и не пахнет. Опередит ли он более именитых конкурентов, покажет время.

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КОНКРЕТНО

Как пройти тест-драйв в Иркутске

Познакомиться с автомобилем, а также пройти тест-драйв жителям Иркутска можно у официального дилера Haval в Иркутске «Автоцентр Байкал» по адресу: ул. Старокузьмихинская, 58.

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