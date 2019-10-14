2019-10-14T09:50:10+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Улан-Удэ, двое пешеходов погибли

Причины страшного ДТП выясняются [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иномарка врезалась в остановку в Улан-Удэ, двое пешеходов погибли. Фото: ГУ МВД по Бурятии.Иномарка врезалась в остановку в Улан-Удэ, двое пешеходов погибли. Фото: ГУ МВД по Бурятии.
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Днем 14 октября в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. Автомобиль марки "Лифан" влетел в автобусную остановку «Республиканская больница». Все произошло так быстро, что люди, ждавшие маршрутки, даже не успели отскочить в сторону.

- По предварительной информации, погиб стоявший на остановке 47-летний мужчина, позже умерла женщина, тоже попавшая под удар авто, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия. - 31-летний водитель иномарки доставлен в больницу.

На месте страшной аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД. Из-за чего случилось ДТП? Вариантов много: возможно, автомобилист не справился с управлением, или ему стало плохо за рулем. Точная причина пока выясняется. Подробности трагедии станут известны позже.

Иномарка врезалась в автобусную остановку в Бурятии, двое погибли.Видео: ГУ МВД по Бурятии.

Увы, это не первая подобная авария в столице Бурятии за последнее время. Буквально неделю назад 74-летний сибиряк за рулем "Тойоты" врезался в торговый павильон возле одной из остановок, а затем сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина попали в больницу с различными травмами. Водитель сказал дорожным полицейским, что уснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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