Контрактник по дороге на службу спас на пожаре семью с двумя детьми

Густой дым откуда-то с другой улицы 33-летний контрактник Евгений Грешилов из Бурятии заметил, когда субботним утром ехал по родному поселку Заиграево. Как известно, по субботам в воинских частях проводят парко-хозяйственный день, вот и Евгению, который служит водителем-химиком в 26-м полку РХБЗ, воинской части №62563 пришлось проснуться ни свет ни заря, чтобы не опоздать на развод. Из дома рядовой выехал в 08.00, а уже через 18 минут ему пришлось переквалифицироваться в спасателя.

- Издалека смотрю - дом горит, - рассказывает "КП-Иркутск" Евгений Грешилов. – Подъехал ближе и вижу: веранда-то вся в огне! При этом вокруг ни зевак, ни пожарных. Понял, что дом вспыхнул только что. Думаю: «Вдруг внутри люди есть? Надо проверить». Дергаю калитку, чтобы попасть в ограду, а она заперта. Пришлось перелазить через палисадник. Начал стучаться в окно - никто не открывает. И тут на подоконник влезает ребенок лет трех-четырех. Я ему руками маячу на ручку и кричу: «Открой окно, у вас пожар!» Но малыш ничего не понял, а может, просто испугался: мол, что за дядя странный долбится. В общем, он спрыгнул с подоконника и скрылся за шторой в комнате.

В доме выгорела веранда и часть крыши. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

В этот момент пожар из окна заметил житель дома напротив Петр Сафонов. 61-летний мужчина схватил куртку и выбежал на улицу.

- Там семья с двумя детьми живет, - на бегу крикнул он Евгению, который начал долбится в окно еще сильнее, ведь попасть внутрь через дверь не представлялось возможным, так как она полностью была охвачена огнем.

Стало понятно, что дым начал заполнять комнату, в которой, судя по всему, крепко спали люди. Оказалось, что так и было. Евгений уже думал разбивать стеклопакет, когда в окне появилась сонная женщина.

- Подавай ребенка сюда и сама вылезай! - крикнул ей Евгений, когда она, наконец, открыла створку.

- Она передала мне малыша, а тот с испугу просто намертво вцепился в меня, - говорит Евгений. – Ему еще повезло - он в кофточке и штанишках был. Ведь следом за ним вылез его 12-летний старший брат, который даже майку и носки не успел нацепить. Так и убежал к соседям голопузым. А малого у меня с трудом отцепила соседская бабушка.

Вытащив детей, Евгений Грешилов и Петр Сафонов помогли выбраться и их родителям. Правда, глава семейства, выбравшись из комнаты, которая была полностью в дыму, неожиданно решил вернуться назад, чтобы попробовать найти документы. Пробежать сквозь огонь ему не удалось. Мужчина обжег спину и вернулся назад с пустыми руками. Тут и пожарные подъехали, которые потушили дом через несколько минут. Правда, веранду отстоять не удалось. Она, как и часть крыши, выгорела полностью. Через несколько часов дознаватели выяснили, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на той самой веранде.

Сосед Петр Сафонов также помогал вытаскивать детей. Фото: личный архив Петра Сафонова

- Люди спали и ничего не почувствовали, - говорит сосед Петр Сафонов. – Пожарные потом сказали, что еще бы 10 - 15 минут, и они так бы и задохнулись во сне. Семья-то нормальная. Родители перебиваются случайными заработками - с работой у нас в поселке туговато. Может быть, накануне вечером выпили и крепко уснули. Поблагодарили меня они или нет после этого? Да, даже старший ребенок пришел и сказал: «Спасибо, что спасли нас!»

А вот с Евгением Грешиловым семейство пока не пообщалось. Убедившись, что в горящем доме больше никого нет, контрактник поехал в родную часть, где спокойно провел ПХД и даже не рассказал об утреннем происшествии сослуживцам. Но начальники рядового все равно узнали о поступке своего бойца. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пообещало подготовить документы на поощрение неравнодушного военного.

- Я за наградами не гонюсь, - заключает Евгений. – Больше всего рад, что вытащил детей. За ребятишек особенно беспокоился. Все-таки взрослые могли бы выбраться сами, а вот ребенок, как выяснилось, в таких ситуациях теряется.

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