2019-10-11T15:04:00+03:00
Экономика

Почему в Иркутске и Красноярске жить лучше и сытнее, чем в Сочи и Краснодаре

По данным статистики, на юге России зарплаты гораздо ниже, а цены такие же
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Почему в Иркутске и Красноярске жить лучше и сытнее, чем в Сочи и Краснодаре.Почему в Иркутске и Красноярске жить лучше и сытнее, чем в Сочи и Краснодаре.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

РИА Рейтинг в очередной раз «расставил по местам» сотню самых крупных городов страны, сравнив уровень зарплат в каждом из них. И оказывается, сибиряки зря жалуются на то, что у них доходы маленькие, а цены высокие! Стоит им переехать на юг, как будут с тоской вспоминать свою сытую жизнь в Сибири. Удивлены? Мы тоже!

В лидерах Москва и Южно-Сахалинск

В том, что столица захватит пальму первенства по сытой жизни, никто и не сомневался. Здесь и получка выше и ценники в магазинах вполне либеральные. Так и получилось – на 96,9 тысячи в месяц средний житель Москвы может купить себе сразу 3,83 потребительских набора (это 120 наименований, в которые входят основные продукты, а также товары и услуги). Дальше – меньше. Жители богатых нефтяных Сургута, Салехарда и Ханты-Мансийска, а также и Южно-Сахалинска хотя и вошли в топ самых обеспеченных, но могут позволить себе уже от 3,81 до 3,2 набора.

Шесть городов Сибири вошли в двадцатку лучших

Вы до сих пор считаете, что у нас все плохо, а цены в магазинах высокие? Так-то оно, конечно, так, но на зарплату в 47,2 тысячи рублей, которую статистика относит к средней для Иркутска, можно купить 2,57 этого самого необходимого набора услуг. С этим показателем наш город на 14-м месте. Ангарск по уровню жизни среди городов страны держит 15-е место, а Братск 17-е, пропустив вперед Якутск.

Кстати, по соотношению зарплата/стоимость жизни наши города опередили оказавшийся из-за высоких цен только на 18-м месте Красноярск. Двадцатку замкнули Кемерово и Томск.

Немного хуже идут дела у жителей Абакана, Новокузнецка, Омска и… Новосибирска. Да, как бы мы ни удивлялись этому обстоятельству, но по уровню жизни столица Сибири только на 37-м месте. Ее жители на свои 41,6 тысячи «на круг» можно купить только 2,17 набора жизненных благ. Ну, тут мы с вами скажем – смотря у кого какой личный доход и уровень жизни.

Где в России жить хорошо, а где - не очень. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Где в России жить хорошо, а где - не очень.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

На юге России дела обстоят хуже

Вы когда-нибудь задумывались, что такое вообще возможно?! Лето там, по сравнению с суровой Сибирью, почти круглый год, земля благодатная, море близко. Живи – не хочу! Краснодар на первом месте в списке тех городов, куда переселяются или хотели бы переселиться иркутяне.

Однако, по неумолимой статистике, Краснодар едва попал на 36-е место, а Сочи и вовсе на 65-м. Ставрополь скромно разместился на 79-м, РЯДОМ с ним Симферополь, Орел, Курган, Таганрог, Смоленск, Иваново. Как там живут люди – вообще непонятно. На среднюю зарплату в 31,3 тысячи рублей, которую платят жителям главного города-курорта страны, моно приобрести 1,88 потребительского набора. Это намного меньше, чем даже в Краснодаре, где на 41,6 тысячи дохода можно приобрести уже 2,17. Секрет прост: минимальная стоимость жизни (этот самый потребительский набор), на юге обходится в те же самые 15 тысяч рублей, что и в Сибири. А зарплаты-то меньше. Так что перед тем как переезжать в благодатный Краснодар, сначала подыщите работу с хорошим доходом.

В Сочи продукты часто стоят дороже чем в Сибири. Фото: Наталья ВИБЕ

В Сочи продукты часто стоят дороже чем в Сибири.Фото: Наталья ВИБЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Константин Меладзе стал наставником участницы из Саянска на шоу «Голос»
Три поражения в трех матчах: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Ветланде» в матче Кубка мира
Школа "Сибскана" объявила о дополнительном наборе в иркутское отделение
Двое иркутян сняли запчасти с тепловоза и попытались их продать
В Иркутской области задержана группа преступников, подозреваемая в крупной афере с алкоголем
В Братске задержаны угонщики автомобилей
Елена Темникова представит свое новое шоу на концерте в Иркутске
Губернатор Иркутской области вручил кадетам командирские часы
Ищут четыре дня: 19-летняя девушка пропала в Мишелевке
Вернул продавцу машину, а себе деньги: иркутянин выиграл дело о расторжении договора купли-продажи автомобиля
Пожар в Иркутске: сотрудники МЧС спасли 17 человек
В Братске племянника, который убил своего дядю, нашли через тринадцать лет
Сергей Сокол: дети в школах должны быть обеспечены питанием
"Помогите! Меня похитили!": подростка из Иркутска ответит за неудачную шутку
Отпуск был испорчен: иркутянина сняли с рейса на курорт за неоплаченный штраф
Неизвестные закидали вареньем автомобиль в Ангарске
Второе поражение: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Вилле» в матче Кубка мира
За сход 13 вагонов с рельсов ответит замначальник Слюдянской дистанции пути в Иркутской области
Пожар на комбинате питания в Иркутске: срывов в обеспечении школьных столовых не будет
Плюс 51 памятник: реестр объектов культурного наследия народов России пополнится объектами из Иркутской области
"Меня обокрали": жительница Иркутской области сдала вещи в скупку и вызвала полицию
Прервали серию поражений: иркутский ФК «Зенит» обыграл «Сахалин»
Пожар на территории комбината питания тушат в Иркутске
Иркутский ТРК «КомсоМОЛЛ» переименуют в «Ярко молл»
Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве
Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей