Почему в Иркутске и Красноярске жить лучше и сытнее, чем в Сочи и Краснодаре

РИА Рейтинг в очередной раз «расставил по местам» сотню самых крупных городов страны, сравнив уровень зарплат в каждом из них. И оказывается, сибиряки зря жалуются на то, что у них доходы маленькие, а цены высокие! Стоит им переехать на юг, как будут с тоской вспоминать свою сытую жизнь в Сибири. Удивлены? Мы тоже!

В лидерах Москва и Южно-Сахалинск

В том, что столица захватит пальму первенства по сытой жизни, никто и не сомневался. Здесь и получка выше и ценники в магазинах вполне либеральные. Так и получилось – на 96,9 тысячи в месяц средний житель Москвы может купить себе сразу 3,83 потребительских набора (это 120 наименований, в которые входят основные продукты, а также товары и услуги). Дальше – меньше. Жители богатых нефтяных Сургута, Салехарда и Ханты-Мансийска, а также и Южно-Сахалинска хотя и вошли в топ самых обеспеченных, но могут позволить себе уже от 3,81 до 3,2 набора.

Шесть городов Сибири вошли в двадцатку лучших

Вы до сих пор считаете, что у нас все плохо, а цены в магазинах высокие? Так-то оно, конечно, так, но на зарплату в 47,2 тысячи рублей, которую статистика относит к средней для Иркутска, можно купить 2,57 этого самого необходимого набора услуг. С этим показателем наш город на 14-м месте. Ангарск по уровню жизни среди городов страны держит 15-е место, а Братск 17-е, пропустив вперед Якутск.

Кстати, по соотношению зарплата/стоимость жизни наши города опередили оказавшийся из-за высоких цен только на 18-м месте Красноярск. Двадцатку замкнули Кемерово и Томск.

Немного хуже идут дела у жителей Абакана, Новокузнецка, Омска и… Новосибирска. Да, как бы мы ни удивлялись этому обстоятельству, но по уровню жизни столица Сибири только на 37-м месте. Ее жители на свои 41,6 тысячи «на круг» можно купить только 2,17 набора жизненных благ. Ну, тут мы с вами скажем – смотря у кого какой личный доход и уровень жизни.

Где в России жить хорошо, а где - не очень.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

На юге России дела обстоят хуже

Вы когда-нибудь задумывались, что такое вообще возможно?! Лето там, по сравнению с суровой Сибирью, почти круглый год, земля благодатная, море близко. Живи – не хочу! Краснодар на первом месте в списке тех городов, куда переселяются или хотели бы переселиться иркутяне.

Однако, по неумолимой статистике, Краснодар едва попал на 36-е место, а Сочи и вовсе на 65-м. Ставрополь скромно разместился на 79-м, РЯДОМ с ним Симферополь, Орел, Курган, Таганрог, Смоленск, Иваново. Как там живут люди – вообще непонятно. На среднюю зарплату в 31,3 тысячи рублей, которую платят жителям главного города-курорта страны, моно приобрести 1,88 потребительского набора. Это намного меньше, чем даже в Краснодаре, где на 41,6 тысячи дохода можно приобрести уже 2,17. Секрет прост: минимальная стоимость жизни (этот самый потребительский набор), на юге обходится в те же самые 15 тысяч рублей, что и в Сибири. А зарплаты-то меньше. Так что перед тем как переезжать в благодатный Краснодар, сначала подыщите работу с хорошим доходом.