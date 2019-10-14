Сергей Левченко: Таких результатов экономического развития не было никогда в новейшей истории Иркутской области
На днях губернатор Иркутской области Сергей Левченко, подводя итоги своей четырехлетней работы на посту главы региона, отметил, что вновь собирается идти на выборы. Причем на этот раз уверенности в победе у него еще больше, чем 4 года назад. Почему? Да потому что, как говорила Василиса Прекрасная в известном советском мультфильме, «по подвигу и награда будет».
Еще не вечер…
- Я честно отработал 4 года, и результаты такие, каких нет нигде, - подчеркнул Сергей Левченко. - Поэтому сегодня важно перевести эти экономические результаты в политические, чтобы люди объективно оценили все сделанное за прошедшее время. К примеру, если в 2015 году в регионе строился один объект культуры, то сейчас 46. В целом социальных объектов возводилось 60, а сейчас - 321. Значит, нам не просто есть что сказать, а уже есть чем гордиться. У нас у всех должно быть желание гордиться своей Родиной, а не плакать и стоять с протянутой рукой. Наверное, на жизни простого человека наши достижения пока еще не очень отражаются. Но мы приняли решения о разного рода социальных выплатах. Таковых полтора десятка, все вместе они стоят 20 млрд рублей. И это, как говорится, еще не вечер. На следующий год мы будем увеличивать эти социальные выплаты. Такая возможность есть. На этом и основана уверенность: есть что сказать, есть что предложить. Я принял решение идти на выборы. Значит, не нужно искать обходных путей. Так я и делаю.
В качестве примера успешной работы губернатор привел ситуацию в лесном комплексе региона. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской области от деятельности предприятий ЛПК выросли с 3 млрд рублей в 2015 году до 10,3 млрд рублей в 2018-м. Объем незаконных рубок при этом снизился с 1,1 млн м3 в 2016 году до 569,8 тыс. м3 в 2018-м.
В целом за период 2015 - 2018 годов налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличились на 54,3 млрд рублей, или на 65%, что является восьмым по величине динамики значением среди всех регионов страны. Рост собственных доходов продолжился и в 2019 году - ожидается, что налоговые и неналоговые доходы составят 144,9 млрд рублей, что на 5,3% выше аналогичного показателя 2018 года.
Проведение планомерной бюджетной политики, направленной на оздоровление государственных финансов, снижение дефицита областного бюджета способствовали снижению объема государственного долга Иркутской области с 21,1 млрд рублей в 2015 году до 12,3 млрд рублей в 2018-м. Эффективно реализуемая бюджетная политика позволила региону, согласно оценке Минфина России, на протяжении четырех из последних пяти лет подтверждать первую степень качества управления региональными финансами.
В июне 2019 года аналитиками национального рейтингового агентства «Эксперт РА» Иркутской области присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAA+, прогноз изменения рейтинга - «Стабильный».
Научились работать в оперативном режиме
В этом году в планомерное развитие региона вмешалась стихия. Говоря о наводнении в Тулуне, которое заставило многие министерства и ведомства действовать в режиме ЧС, Сергей Левченко отметил, что за месяц, от первой волны паводка до второй, регион научился работать в оперативном режиме.
- Если мы через двое-трое суток восстановили водоснабжение и канализацию, а меньше чем через неделю – движение по дорогам, значит, скоординировать работу удалось, - констатировал он. - Сейчас количество домов, не подлежащих восстановлению, растет. После повторных обследований выяснилось, что для пострадавших от наводнения нужно построить уже не 5721 дом, а около 7 тысяч. На это дополнительно потребуется 4,5 млрд рублей. Так как многие местные жители высказали желание остаться на своей малой родине, мы будем создавать для них все условия. В Тулуне строится новое жилье. В микрорайонах появятся современные школы и детские сады. Здесь же планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития. Рассматривается вопрос разработки Зашихинского редкометалльного месторождения в Нижнеудинском районе.
Губернатор заявил, что не читает материалов, критикующих его деятельность, и спокойно реагирует на медиаатаки. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Такие разные интересы
В рамках обсуждения темы экономики и политики Сергей Левченко остановился на вопросах взаимодействия власти и бизнеса.
- Интересы бизнеса и власти объективно отличаются, - отметил глава региона. - Одна из главных целей любого предпринимателя - получить прибыль, а задача власти - повысить уровень жизни людей. Если бизнес уходит от налогов, то у региона падают доходы бюджета и, соответственно, теряется возможность повышать уровень жизни. Поэтому нужно находить общий язык. Переговоры идут постоянно. Я заставил всех платить налоги. Не каждому это нравится. Но мы на 7% увеличили валовой региональный продукт, а доходную часть бюджета - в 2,5 раза. Все это говорит именно о том, что мы понуждаем бизнес платить налоги и жить по закону.
«Замужем за губернатором Иркутской области» и «Государство развития»
Супруга главы Приангарья Наталья Левченко написала книгу «Замужем за губернатором Иркутской области», где тоже представлены достижения региона.
- Книгу читал. Замечаний не давал, потому что там все правда, - прокомментировал творчество супруги Сергей Левченко. - Некоторые оценки, конечно, излишне хорошие, но у меня нет права говорить, что писать, а что нет, в том числе и журналистам. Я могу высказать свою точку зрения, но ни разу никому не указывал, как писать правильно, а как не очень.
Губернатор также сообщил, что к концу октября этого года будет издана уже его книга - «Государство развития», основанная на опыте Иркутской области, с начала 2019 года живущей по Госплану.
Книга уже высоко оценена Академией естественных наук. В ней описан первый в России опыт планирования в новых условиях.
- Элементы планирования мы начали вводить практических с первых дней моей работы в должности губернатора, потому что когда я вступил в должность, экономическая ситуация была ужасающей. Пришлось срочно разрабатывать антикризисный план, - отметил Сергей Левченко. - В рамках этого плана я на 10% снизил заработную плату себе, заместителям и министрам. Это было самое простое. Также стояли задачи по увеличению доходов и снижению расходов. План был рассчитан на весь 2016 год, а мы его выполнили за 6 месяцев. Одновременно по постановлению Правительства РФ мы должны были разработать план социально-экономического развития до 2030 года, и сделали это. Потом, правда, все перешли к нацпроектам и территориальному планированию. Далее мы начали создавать Госплан, работали над ним почти 2 года. Я проехал по области: собирал всех глав администраций, приглашал депутатов местных дум, и мы обсуждали пятилетний план. Аккумулировав все предложения. С 1 января 2019 года мы запустили первую пятилетку. Сегодня, если говорить о результатах, мы идем по плану, а кое-где даже его опережаем. И если спросят, чем наша пятилетка отличается от существующего в стране планирования, то я отвечу: это документ, который ставит задачи. Там, к примеру, есть раздел по выделению разного рода ресурсов: финансовых, кадровых… По каждой задаче стоит реальный срок исполнения. Уверен, что планировать нужно на тот период, за который ты отвечаешь. Если кто-то вам пообещает счастье в 2045 году, то здесь впору будет задуматься.
Губернатор также заявил, что не читает материалов, критикующих его деятельность, и спокойно реагирует на медиаатаки.
- Итоги моей работы за 4 года говорят сами за себя. Таких результатов экономического развития не было никогда в новейшей истории Иркутской области, - подчеркнул Сергей Левченко. - Думаю, нормальные люди это видят и понимают. Сегодня я ощущаю поддержку даже тех людей, которые раньше за меня не голосовали. Потому что они анализируют то, что происходит, и делают выводы. Естественно, некоторым представителям бизнес-элиты выгодно, чтобы руководитель области ходил с протянутой рукой и просил денег, но у нас другие планы, и связаны они с социально-экономическим развитием региона.
ИСТОЧНИК KP.RU