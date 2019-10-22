Снег в Иркутске 22 октября: осадки прекратятся сегодня

Когда в Иркутске начинает идти снег «стеной», первый вопрос, который задают себе горожане: когда же он закончится? Можно, конечно, пошутить и сказать, что снег в Сибири теперь закончится только весной. Однако, такие обильные осадки, по сообщениям синоптиков, прекратятся уже сегодня.

- Снег в Иркутске 22 октября, возможно, перестанет идти уже к обеду, - рассказала «КП» заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Завтра, 23 октября, осадков в южных, центральных и западных районах области точно не ожидается.

Однако, от белых муж в ближайшие дни не избавиться жителям северных и верхнеленских районов. Там погода останется неустойчивой.

И хотя снег в Иркутске и прекратится, легче от этого не станет. Ближайшие две ночи в столице Приангарья, по сообщениям синоптиков, станут холодными. Столбики термометра в городе в ночь на 23 октября опустятся до -10...-12 градусов. По области за окном в ночное время ожидается -8...-13, местами до -15...-20 градусов. В ночь на 24 октября температуры сохранятся такие же. А это значит, что по утрам на дорогах области и регионального центра вероятна гололедица. Ближайшие несколько суток точно.

- Сегодня весь день термометры будут показывать 0...-1 градус, - отмечает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Постепенно дневные показатели будут повышаться. В четверг 24 октября в Иркутске ожидаем до +5.

В пятницу днем 25 октября в столице Приангарья температура +7..+8. Так что, наверняка, выпавший снег в Иркутске 22 октября растает. Но неизвестно надолго ли.

- До пятницы включительно в городе сохраняться плюсовые температуры, в субботу также ждем +4..+5, - отмечает метеоролог. - Но в воскресенье к нам придет новый циклон, а вот как поведет себя он...

На утро 22 октября снега в Иркутске выпало 3 мм. Для третьей декады октября это количество осадков — нормальное явление.