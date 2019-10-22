2019-10-22T04:43:39+03:00
Общество

Снег в Иркутске 22 октября: осадки прекратятся сегодня

Прогноз погоды в Иркутске: ближайшие две ночи будут холодными, а по утром на дорогах Иркутской области - гололедица
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Снег в Иркутске 22 октября: осадки прекратятся сегодняСнег в Иркутске 22 октября: осадки прекратятся сегодняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Когда в Иркутске начинает идти снег «стеной», первый вопрос, который задают себе горожане: когда же он закончится? Можно, конечно, пошутить и сказать, что снег в Сибири теперь закончится только весной. Однако, такие обильные осадки, по сообщениям синоптиков, прекратятся уже сегодня.

- Снег в Иркутске 22 октября, возможно, перестанет идти уже к обеду, - рассказала «КП» заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Завтра, 23 октября, осадков в южных, центральных и западных районах области точно не ожидается.

Однако, от белых муж в ближайшие дни не избавиться жителям северных и верхнеленских районов. Там погода останется неустойчивой.

И хотя снег в Иркутске и прекратится, легче от этого не станет. Ближайшие две ночи в столице Приангарья, по сообщениям синоптиков, станут холодными. Столбики термометра в городе в ночь на 23 октября опустятся до -10...-12 градусов. По области за окном в ночное время ожидается -8...-13, местами до -15...-20 градусов. В ночь на 24 октября температуры сохранятся такие же. А это значит, что по утрам на дорогах области и регионального центра вероятна гололедица. Ближайшие несколько суток точно.

- Сегодня весь день термометры будут показывать 0...-1 градус, - отмечает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Постепенно дневные показатели будут повышаться. В четверг 24 октября в Иркутске ожидаем до +5.

В пятницу днем 25 октября в столице Приангарья температура +7..+8. Так что, наверняка, выпавший снег в Иркутске 22 октября растает. Но неизвестно надолго ли.

- До пятницы включительно в городе сохраняться плюсовые температуры, в субботу также ждем +4..+5, - отмечает метеоролог. - Но в воскресенье к нам придет новый циклон, а вот как поведет себя он...

На утро 22 октября снега в Иркутске выпало 3 мм. Для третьей декады октября это количество осадков — нормальное явление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Снегопад в Иркутске: около 1 тысячи тонн песко-соляной смеси рассыпано по дорогам
Ограничение движения по улице Фридриха Энгельса с 23 октября в Иркутске
Пробки в Иркутске утром 22 октября: на дорогах города 8 ДТП
Иркутянин завоевал серебряную медаль на первенстве мира по дзюдо
Ответь правильно на вопросы и выиграй билет на концерт Елены Темниковой
Дизентерией заболели 30 отравившихся в кафе Братска
Жители Осинского района отправятся в колонию за убийство приятеля
Рогсвардеец из Улан-Удэ погиб, сдавая экзамен на краповый берет в Хабаровске
Заксобрание Иркутской области: законопроекты о бесплатном питании в школах для детей-инвалидов рекомендованы к принятию во втором чтении
Благодаря внимательности жителя Тулуна задержан грабитель
Запуск новой инвестиционной системы
Умер иркутский журналист и писатель Александр Баталин
Школа в Ангарске, которая строится больше 25 лет, должна быть сдана в этом году
"Необходимо списать все денежные средства": жительница Тайшета попалась на удочку мошенников
Дзюдоиста Ирина Долгова завоевала серебряную медаль на на VII Всемирных военных играх
Черные лесорубы из Иркутской области незаконно вырубили 1200 кубометров древесины
Свалки в садоводстве Усть-Илимска убрали только после обращения в суд
При поддержке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири в Иркутске состоялась польская экономическая миссия
Двое детей подожгли иномарку во дворе дома в Иркутске
312 автомобилей сгорели в Иркутской области с начала года
Пожар и эвакуация в школе в селе Олха утром 21 октября: уроков сегодня не будет
С Ольгой Бузовой на Бали полетел иркутянин
Правительство РФ наградило Иркутский театр кукол за лучшую постановку
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине