Троллейбус протаранил маршрутную «Газель» в Иркутске: пострадали три человека

Серьезная авария произошла днем, 16 октября на развязке плотины ГЭС в Иркутске. В момент, когда водитель маршрутной «Газели» №16 выезжая на кольцо со стороны микрорайона Солнечный, пропускал автомобили, едущие по главной, в него, сзади врезался троллейбус №3.

- В маршрутном такси находилось около 10 пассажиров, в троллейбусе - около 20, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пострадали две женщины из маршрутки и 10-летняя девочка, находящаяся в салоне троллейбуса. Всех их доставили в больницу.

Что касается травм пострадавших, то по предварительной информации, у них ушибы и ссадины. Точный диагноз станет известен после того, как их осмотрят медики. Уже известно, что у водителя троллейбуса, который допустил столкновение большой водительский стаж. К слову, он признал свою вину в этом ДТП.

Сейчас из-за этой аварии, при выезде с плотины образовалась большая пробка. Движение регулируют инспекторы ГИБДД. Так что иркутским автомобилистам лучше заранее выбирать пути объезда.