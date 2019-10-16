Свора бездомных собак атакует школу № 29 в Иркутске

«Своры собак ежедневно атакуют школьный двор школы № 29 Иркутска» - жалуются горожане в группе "Инцидент Иркутск" в соцсетях. Да, судя по фото, возле образовательного учреждения псы гуляют спокойно.

«Почему наши дети должны подвергаться опасности? Куда обращаться?» - спрашивают иркутяне.

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации с отловом бездомных животных в Иркутске. Итак, отлов безнадзорных собак и кошек в нашем городе проводится регулярно. Для этого администрация Иркутска заключает муниципальные контракты с теми, кто готов заняться бездомными животными.

- В первую очередь, с улиц забирают агрессивных животных, и тех, кто обитает возле школ, детских садов и больниц, - рассказывают в администрации города. – С начала этого года отловили 825 собак. До конца декабря, согласно новому контракту, планируется отловить еще 613 псов. Почему именно столько? На такое количество голов выделили деньги из областной казны – около 1,7 миллионов рублей. Если этой суммы будет недостаточно, то дополнительно выделят из городского бюджета.

Схема, как правило, такая: сначала бродяжек привозят в приют, затем ветеринары их стерилизуют либо кастрируют. Прививки от бешенства и других болезней – тоже процедура обязательная. Ну а потом остается только ждать, что для питомцев найдутся новые хозяева.

Если в течение 25 дней четвероногих никто не забирает домой, то их выпускают обратно на улицу, туда же, где отловили. Если, конечно, это не территория школ, больниц, детсадов. Так что вы, наверняка, замечали на улицах псов, у которых в ушах болтаются бирки с номерами. Эти собаки, побывавшие у ветеринаров, уже не смогут оставить потомство. Значит, хвостатых на улицах станет меньше.

- Больше всего собак сейчас отлавливают в частном секторе и садоводствах вблизи города, - рассказывают в администрации Иркутска. - Дело в том, что осенью многие дачники возвращаются в квартиры, а своих любимцев просто оставляют на улице. Псы сначала шатаются возле домов, а потом могут перебежать в город.

Кстати, а что насчет Иркутского района, где тоже частенько бегают своры бездомных животных? В этом году там планируют отловить 520 бродяжек, на это выделено около 1,3 миллиона рублей. При этом забирать будут лишь крупных и злых собак, щенков и кошек трогать не станут.

Итак, если безнадзорные псы прижились возле вашего дома, звоните в администрацию Иркутска.