2019-10-17T08:02:33+03:00
Здоровье

Каждый сотый иркутянин болен ОРВИ

Это еще далеко не эпидемия, но в каждом офисе чихают и кашляют
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Каждый сотый иркутянин болен ОРВИ.Каждый сотый иркутянин болен ОРВИ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Иркутске на прошлой неделе заболели ОРВИ 5770 человек. Получается (с учетом тех, кто не обратился в поликлинику или, например, не успел выздороветь с прошлой недели) с температурой и кашлем свалился каждый сотый житель города. Это ниже уровня эпидемии на 15,2%. Несмотря на то что эпидемиологи говорят, что вирусы не имеют отношения к гриппу, все равно ничего хорошего.

Итак, почти в каждом офисе уже есть чихающие или кашляющие. Особенно много подхвативших вирус среди детей - 4174 ребенка. Одну из школ Иркутска даже пришлось закрыть на карантин.

- Городская гимназия № 3 из-за случаев ОРВИ и пневмонии переведена на дистанционное обучение до 20 октября, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Детей и педагогов, которые контактировали с заболевшими, ежедневно осматривали медики. В классах идет обеззараживание воздуха. Введены ограничения по проведению массовых мероприятий.

А вот грипп у нас еще не фиксируется. Кстати, прививки против него поставили более 510,7 тысячи человек. А запланировано поставить их 1,258 миллиона (это 50% жителей региона).

«Комсомолка» в социальных сетях провела опрос и выяснила, что многие жители региона просто боятся заболеть, поставив прививку от гриппа. И такое мнение ошибочно!

- Своевременная вакцинация против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции, - объясняют в Управлении Роспотребнадзора. - Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.

Другое дело, если у вас недомогание, температура, насморк, то прививку надо отложить до выздоровления.

Опрос "КП" в соцсетях. Фото: Наталья ВИБЕ

Опрос "КП" в соцсетях.Фото: Наталья ВИБЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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