«Мама, я хочу умереть»: учительница из Бурятии хочет наказать лихача, который сбил ее сына и остается на свободе

Вместо летних каникул, футбола с друзьями с утра до ночи и отдыха - больничная койка. Слушать историю 11-летнего Максима Чиркова из небольшого бурятского села Новый Уоян без слез невозможно. Почти все лето мальчишка провел в коме после страшного ДТП. А когда очнулся, узнал, что в школу пока не вернется. Он переезжает из одной клиники в другую, перенося при этом сложные операции.

СТРАШНАЯ АВАРИЯ НА ПУСТОЙ ДОРОГЕ

Перевернулась жизнь Максима, который в свои 11 лет стал в семье за старшего (паренек живет с мамой и 7-летней сестренкой. - Прим. ред.), 7 мая. Вечером он, как обычно, пришел домой из школы, достал из портфеля учебники и набрал номер лучшего друга Саши. Максим как один из отличников класса решил подтянуть товарища по учебе и помочь ему сделать домашние задание. Правда, дожидаться прихода друга Максим не стал и пошел ему навстречу. Мальчик вышел на улицу и побрел по тротуару вдоль дороги, по которой в маленьком поселке в лучшем случае проезжает одна машина в 10 - 15 минут. А дальше… Примерно в 100 метрах от дома школьника на скорости сбили вылетевшие на тротуар «Жигули». От удара Максим отлетел на несколько метров. Упав, он сильно ударился головой.

- У водителя вообще не было прав! Несмотря на это, в тот день он таксовал и как раз вез пассажиров, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" мама Максима Ольга Галенко. - Увидев сына, даже не притормозил! Его пассажиры так испугались, что вместо скорой помощи как-то умудрились вызвать пожарных. Врачам позвонили уже позже. Даже страшно представить, сколько сын лежал и ждал помощи. Я работаю учителем и в это время была на уроках. Об аварии мне сообщила мама.

11-летний Максимка с мая прикован к постели. Фото: личный архив Ольги Галенко

ВЫЖИТЬ ШАНСОВ НЕТ

Прибежав в больницу и поговорив с врачами, Ольге самой стало плохо от того, что она услышала от медиков. Оказалось, у Максима не только был раздроблен таз и сломаны ноги. От удара череп мальчишки буквально раскололся, из-за оскольчатых переломов у него началось внутреннее кровотечение. Пришлось делать переливание. Еще страшнее звучала фраза хирурга: «Ваш сын впал в кому, шансов на выживание практически нет…»

Тем более в поселковой больнице, где ни аппаратуры, ни опытных нейрохирургов отродясь не было. На следующий день Максима вертолетом санавиации транспортировали сначала в Северобайкальск, а затем в Улан-Удэ. Уже там мальчишка перенес первую трепанацию черепа.

- Когда я на следующий день зашла к Максимке в палату, то просто не узнала его, - продолжает Ольга. - Все лицо было синим, а голова – огромная… Местные врачи сказали: «Сын - нежилец».

За Максимом был нужен особый уход, и Ольге пришлось переехать в Улан-Удэ.

Младшую дочку женщина оставила с бабушкой-пенсионеркой, а сама сняла квартиру рядом с больницей, где лежал Максим. За аренду «однушки» пришлось выкладывать по 18 тысяч рублей, притом что зарплата учителя в зависимости от наработанных часов варьируется от 18 до 20 тысяч в месяц. Спасли отпускные, которые Ольга еще не успела потратить. Конечно, не обошлось и без помощи родителей и друзей.

ЧУДО СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА

К счастью, страшные прогнозы врачей не сбылись. Мальчик выжил, но продолжал находиться в коме. Ну а то, что произошло 27 июля, спустя 2 месяца после аварии, даже сами врачи называют не иначе как чудом. Дежуря в палате Максима, Ольга увидела, как сын пришел в себя и открыл один глаз. Несколько дней он молча лежал и смотрел в потолок, а затем заговорил.

- Сначала с трудом выговаривал: «Мма-мма», - говорит Ольга. – А когда начал разговаривать полностью произнес фразы, после которых я чуть не разрыдалась. Со слезами сказал: «Мама, мне очень больно. Я не хочу жить, а хочу умереть». А еще сразу вспомнил, что 7 мая его сбила машина. Правда, он не понял, что проспал 2 месяца, ведь на дворе был уже конец июля. Максимка лежал в общей палате, и ему очень хотелось общаться с другими детьми. Тянул им руки, но те, увидев его травмы, просто пугались и убегали. При этом сын вспомнил имена всех родных, узнал сестренку, рассказал таблицу умножения и стихи, которые учил в школе. Единственное, не мог вспомнить виды некоторых животных. Ну а выдержать такие травмы организм Максима, по словам врачей, смог только благодаря спорту. Сын ведь активно занимался лыжами, коньками и даже тяжелой атлетикой.

С СЫНОМ НА РУКАХ ДО ТРАПА САМОЛЕТА

За 4 месяца Максим перенес… три (!) трепанации черепа. На голове мальчика практически не было живого места. В сентябре медики развели руками и сказали Ольге: «Все что могли, мы сделали». И выписали Максима из больницы, выдав целый список рекомендаций, как продолжить лечение. Реконструкцию костей черепа, специальные современные черепные импланты, по их словам, могут поставить только в дорогих московских клиниках, где один день реабилитации стоит 18 тыс. рублей. А пока Ольге предстояло везти сына обратно домой. Медики разрешили лететь самолетом. Женщина купила один билет на себя и выкупила сразу три места для сына, так как сидеть он пока не мог.

- До аэропорта нас довезли на скорой, - говорит Ольга. - В зале ожидания сын лежал на диванчике. А когда началась посадка, мне посоветовали донести его до самолета на руках - мол, так быстрее будет. Несмотря на то что Максим весит уже 25 кг, я взяла его и понесла по летному полю. Помочь мне было некому, так как другие пассажиры остались ждать автобуса. Уже около трапа мне пришлось ждать, пока впустят в салон. Я присела на корточки с сыном на руках, но встать не смогла - ноги затекли. Хорошо, что вышел пилот и помог мне. Он сам взял Максима на руки и донес до кресел.

Бывший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров встретил Максимку в Москве и подарил динозавров. Фото: личная страница Игоря Комиссарова в соцсети

ПОМОЩЬ ГЛАВНОГО ОМБУДСМЕНА РОССИИ

Сдаваться Ольга не собиралась и решила во что бы то ни стало поставить сына на ноги. Кроме постов в соцсетях женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка России. Мать хотела, чтобы ей помогли увезти сына в хорошую клинику - показать его опытным нейрохирургам. Несколько недель назад с Ольгой связался бывший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров, который сейчас работает в связке с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, и сообщил, что вопрос с доставкой Максима в НИИ неотложной детской хирургии решен. Кроме того, сам Комиссаров опубликовал всю историю бурятского мальчика на своей страничке в соцсети. На днях Ольга приехала с сыном в Москву.

- Ехали поездом, так как самолетом Максиму лететь нельзя, - говорит Ольга. - На перроне нас встретили сотрудники медицины катастроф, Минздрава, а также Игорь Комиссаров, который подарил Максимке набор динозавров (сын их очень любит).

В этот же день Максимку навестила и сама Анна Кузнецова. То, что мальчик теперь в надежных руках, омбудсмен написала на своей страничке в соцсети.

- Врачи сделают все возможное, чтобы помочь ему как можно скорее поправиться, - написала Анна Кузнецова.

Уполномоченный при Президенте РФ Анна Кузнецова также навестила Максимку в больнице. Фото: личная страница Анны Кузнецовой в соцсети

ВИНОВНИК ПОКА НА СВОБОДЕ

Ну а что же сам виновник аварии? Никакого наказания он пока не понес. По словам Ольги, даже не извинился перед ней, помог лишь 10 тыс. рублей, которые выслал ей только через несколько месяцев после ДТП. Кстати, в МВД нам подтвердили слова Ольги о том, что водительских прав у лихача действительно не было и что он до сих пор гуляет на свободе.

- В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - 8 октября дело передано в Северобайкальский городской суд. Пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Удастся ли отсудить у него хотя бы часть потраченных на лечение сына 400 тыс. рублей, Ольга не знает. Признается, все чеки у нее есть, иск в суд она подала, но адвоката не нанимала - не на что. А без хорошего юриста здесь ловить нечего. Самой же ей заниматься юридическими вопросами просто некогда. Пока женщина даже не получила первую пенсию сына. Для нее важнее, чтобы Максим скорее выздоровел.

- Максимка очень скучает по школе, - говорит Ольга. - Сейчас он играет с любимыми динозаврами. Сын знает про них абсолютно все, очень хочет стать палеонтологом…

В этот момент в трубке слышится голос мальчишки:

– А еще археологом, мам!

Мечта парнишки обязательно должна сбыться.