БЦБК - мина замедленного действия

Центральные очистные сооружения ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, емкость аварийного накопителя. Огромный резервуар под открытым небом, внутри которого - мутная жижа. Это щелокосодержащая жидкость, ее здесь не менее 220 тыс. тонн. Из-за обильных дождей, которые обрушились на Южное Прибайкалье летом, емкость переполнена (к слову, она не одна!). Еще немного, и опасное содержимое перельется через край.

- А рядом течет ручей, который впадает в Байкал, - показывает масштаб бедствия мэр города Байкальска Василий Темгеневский. – До озера… всего 500 метров. Жидкость эту перекачиваем в другие емкости, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Но это не может происходить бесконечно…

Мэр Байкальска показывает масштаб бедствия. ФОТО: Лариса Федорова.

Посмотреть на объект приехали депутаты Заксобрания Иркутской области, ученые, представители правительства региона, природоохранной прокуратуры и другие заинтересованные лица. Не в первый раз. Например, в феврале осматривали разрушающиеся цеха БЦБК, потом проводили заседание с рабочей группой Совета Федерации. Поставили процесс утилизации отходов комбината на особый контроль. Однако прошло полгода, а воз и ныне там.

Щелокосодержащей жидкости в накопителе не менее 220 тысяч тонн.ФОТО: Лариса Федорова.

- Нет решения по технологии ликвидации черного щелока, - продолжает глава территории. - А если завтра снова пойдут сильные дожди, сойдут сели, зимой выпадет много снега? Период маловодности на Байкале заканчивается - соответственно, осадков будет больше.

- Если щелок попадет в Байкал, что будет? – спрашивает председатель Заксобрания Сергей Сокол, обратившись к Игорю Бычкову, академику РАН.

- Экологическая катастрофа, - отвечает он. - Черный щелок - это побочный продукт производства целлюлозы, представляет собой сложную смесь органических и неорганических веществ. Эта жидкость не разлагается. Нет ни одного организма в Байкале, который смог бы ее усвоить. А что касается обильных осадков, то они действительно возможны в связи с изменением климата.

Опасный объект расположен в 500 метрах от Байкала. ФОТО: Лариса Федорова.

Между тем нет даже точных данных, сколько содержится токсичных веществ под землей. С этим столкнулся подрядчик проекта рекультивации - компания «ВЭБ инжиниринг». Его представитель Александр Фролов объясняет:

- Если полигоны для накопления отходов были сделаны как гидротехнические сооружения, имеют глиняный замок, то на этих аварийных накопителях такой защиты нет. Произойдет разрушение емкости - жидкость через грунтовые воды уйдет в Байкал. Кстати, этот объект даже не был включен в проект рекультивации 2013 года (да, недоработок было много!). Также под самим комбинатом находится очаг загрязнения, который требует срочного дообследования и включения его в единый реестр накопленного экологического ущерба. И он сопоставим с теми объемами, которые есть в шлам-накопителях Солзанского полигона.

Заксобрание не в первых раз проводит совещание в Байкальске по теме БЦБК. ФОТО: Лариса Федорова.

Шесть лет нет результата

БЦБК, процветающее в советские времена производство целлюлозы для оборонной промышлености, был закрыт в 2013 году. Но оставил после себя огромную промплощадку, а главное - токсичные отходы. Это более 6 млн тонн шлам-лингина (полимер, выделяющийся при производстве целлюлозы), а также около 2,5 млн тонн золы и еще (как выяснилось позже!) 220 - 240 тонн щелокосодержащей жидкости. Сразу после закрытия встал вопрос о рекультивации. В 2014 году разработан проект, который не получил положительного заключения и потребовал корректировки. В 2017-м региональное министерство природы заключило контракт с государственным холдингом «Росгеология» на выполнение работ по ликвидации отходов. Стоимость контракта оценивалась в 6 млрд рублей. Большую часть финансирования взяла на себя Федерация. В 2018-м должна была начаться долгожданная очистка. Но сегодня уже октябрь 2019-го, а до сих пор ничего не сделано. «Росгеология» приостановила работы, в том числе по причине содержания щелокосодержащей жидкости, что не было учтено ранее.

Мэр территории и спикер Заксобрания Сергей Сокол бьют тревогу. ФОТО: Лариса Федорова.

Открывая заседание в Байкальске, Сергей Сокол напомнил еще одну деталь. Еще полгода назад представители Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба утверждали, что первоочередная задача - это решение вопроса по щелокосодержащей жидкости.

- Мы видим, что ситуация становится только хуже, - сказал спикер. - Нависла угроза над экосистемой уникального озера. Еще раз подчеркну, в 500 метрах от Байкала сотни тонн черного щелока. Кроме этого, высока вероятность схода селей. 12 сентября 2019 года президент страны утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению. Шесть из 19 поручений даны правительству Иркутской области, срок исполнения - 1 января 2020 года. Учитывая динамику продвижения в региональном правительстве всего, что касается БЦБК, а точнее, ее отсутствие, мы как представительный орган не можем не взять исполнение поручений на особый контроль совместно с надзорными органами. Кстати, поручения президента адресованы, в том числе, Генпрокуратуре РФ совместно с ФСБ России и МВД, которые до 1 марта 2020 года должны дать правовую оценку деятельности работников организаций и должностных лиц.

Байкальский межрайонный прокурор Алексей Калинин заметил, что проект изначально был разработан с грубыми нарушениями. ФОТО: Лариса Федорова.

Байкальский межрайонный прокурор Алексей Калинин заметил, что проект изначально был разработан с грубыми нарушениями водоохранного законодательства. А в дальнейшем «Росгеология» как единственный исполнитель контракта сорвала сроки его выполнения. До сих не выполнена корректировка проекта и не определена технология утилизации отходов. Нарушения допущены, в том числе, по причине недооценки потенциала ученых Иркутского научного центра СО РАН.

- Также не предпринималось мер по оперативной передаче подрядчику необходимых объектов и документации, - дополнил Калинин.

Теймур Магомедов: приостановление работ «Росгеологии» - как раз главный камень преткновения. ФОТО: Лариса Федорова.

- Приостановление работ «Росгеологии» - как раз главный камень преткновения, - ответил на вопрос спикера, почему ничего не сделано, зампред правительства Иркутской области Теймур Магомедов. – Компания должна была выполнить корректировку проектной документации до 30 июня 2019 года. «Росгеологии» направили претензионные письма. Сейчас решается вопрос дальнейшего развития событий. Не исключено, что контракт может быть расторгнут, хотя это нежелательно, потому что потеряем экспертизы и изыскания. Однако работа ведется: продлено техзадание на проектирование рекультивации по 10 картам, в начале ноября должны отправить его в Минприроды России, а до 1 июля 2020 года передать все имущество БЦБК в областную собственность.

Ученые считают, что любая технология должна быть тщательно проверена в лабораторных условиях, а затем пройти опытные испытания. ФОТО: Лариса Федорова.

Также академик Игорь Бычков уточнил по поводу технологий. На специально созданный портал поступило более 50 предложений от мировых институтов по поводу того, каким способом можно утилизировать отходы БЦБК. Однако любая технология должна быть тщательно проверена в лабораторных условиях, а затем пройти опытные испытания.

Есть позитивный пример - Усольехимпром

- Мы находимся во временном цейтноте, - еще раз отметил мэр Байкальска. - Паводок показал, что еще немного, и мы получили бы катастрофические последствия. Нужно незамедлительно приступать в утилизации щелока, потому что переливать уже некуда.

- В вопросах ликвидации отходов БЦБК нельзя сидеть сложа руки, - заключил Сергей Сокол. - Проблему надо решать сообща и довести дело до конца. Мы с вами сдвинули с мертвой точки угрозу, которая нависла над Усольем-Сибирским. Федеральный центр включился в решение проблемы, поэтому, уверен, и здесь мы просто обязаны устранить и предотвратить экологическое бедствие. Будем держать этот вопрос на контроле постоянно.

Парламентарии также осмотрели разрушенный во время паводка мост в Байкальске. ФОТО: Лариса Федорова.

Сейчас восстановлены коммунальные магистрали, которые проходят через мост, это позволит обеспечить отопительный сезон в городе.ФОТО: Лариса Федорова.