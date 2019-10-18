Русская мать паралимпийской чемпионки Джессики Лонг, бросившая ее в роддоме: «О свадьбе Джессики мы узнали из соцсетей»

- В жизни сестра оказалась совсем не такой, какой была во время съемок! - в интонации Анастасии Валтышевой из Братска, родной сестры Тани Кирилловой, которую весь мир знает как многократную паралимпийскую чемпионку по плаванию Джессику Лонг, горечь и обида. - Это только на камеры она клялась звонить и писать чуть ли не каждый день, помогать нам. Но красивые слова были лишь ради шоу… За 6 лет мы лишь единожды (!) созвонились по скайпу, и то на 5 минут, а потом она убежала по делам, - добавляет Анастасия Валтышева. - Все общение - в соцсетях, ну если это можно назвать общением. Я ей пишу, а ответное сообщение приходит раз в 2 - 3 месяца: «Привет, как дела?» Потом снова тишина. А о свадьбе Джессике мы вообще узнали из Инстаграма. Не нужны мы ей…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/499551" frameborder="0"></iframe> Паралимпийская чемпионка из США Джессика Лонг встретилась со своей матерью.

История русской русалочки

«Я выиграла золото и теперь еду в Россию искать свою маму!» Паралимпиада в Лондоне - 2012. На высшей ступеньке пьедестале почета пловчиха Джессика Лонг. Пять наград высшей пробы и новые мировые рекорды (к слову, некоторые до сих пор не побиты).

И в этот счастливый для нее момент она решается рассказать свою историю.

- Родители говорили мне, что я удочерена, это не было секретом, - рассказала тогда журналистам Джессика. - А вот кто именно моя биологическая мама, я узнала только сейчас… Я почти ничего о ней не знаю, кроме того что зовут ее Натальей. Когда она меня родила, ей было всего 16…

Вот так Джессика поведала эту историю. А началась она в Братске в далеком 1992-м. Тогда 16-летняя девчонка Наталья Валтышева родила дочурку Таню и… оставила ее в роддоме. Почему? Малышка появилась на свет инвалидом - у нее не было берцовых костей, лодыжек и ступней.

- Во время беременности у меня болели почки, и на раннем сроке медик поставила укол хлористого кальция. Я ей не сказала, что в положении, - со слезами рассказывала Наталья «Комсомолке». - Возможно, из-за этого Танечка родилась такой. Нянечки и врачи твердили: «Откажись, откажись от нее! Ты еще молодая, зачем тебе инвалид на руках?» Мы с супругом не хотели бросать кроху. Но свекровь поставила точку: «Тянуть инвалида не буду!» Так дочь осталась в роддоме. Какая же я тварь…

Джессика Лонг едет на поезде из Иркутска в Братск, на встречу с биологической мамой.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Так девочка по имени Таня Кириллова оказалась в иркутском доме малютки. Воспитатели относились к крошке особенно трепетно. Жизнелюбивая, улыбчивая, светлая! Она ухитрялась даже ползать на своих «русалочьих» ножках. Смотрели на это со слезами на глазах - отлично понимали, что ждет ее в будущем: дом инвалидов, коляска и чужая жизнь за окном палаты.

Но не такую участь приготовила Тане судьба. В то время как раз рухнул железный занавес между государствами, и для иностранцев, желающих усыновить малышей из России, открылись все двери. И вот в один прекрасный день в иркутский дом малютки заглянули американцы Бета и Стив Лонг. Белокурая голубоглазая Танечка сразу запала им в душу! Супруги, долго не раздумывая, забрали годовалую кроху в Штаты. То, что у девочки больные ножки, их не пугало: они знали, что смогут помочь.

На этом печальная история Танюшки Кирилловой из Братска закончилась. Началась новая, счастливая - американки Джессики Лонг. В полтора года крошке ампутировали ноги ниже колен, и свои первые шаги она сделала на протезах. Девочка не просто ходила, а бегала, играла в баскетбол, занималась гимнастикой и скалолазанием, каталась на коньках и велосипеде. А больше всего любила бултыхаться в бассейне с сестрами (в семье Лонг было шестеро детей: трое родных и трое приемных), играя в русалочек.

Родители заметили эту особенность дочери и отдали в плавание. В 9 лет школьница уже занималась под руководством профессионального тренера. Звездой США Таня-Джессика стала в 12 лет, когда взяла четыре золота на Паралимпиаде в Афинах. В 16 лет о спортсменке с феноменальными способностями заговорил весь мир. Тогда она выиграла 6 медалей на Играх в Пекине и установила три новых мировых рекорда. А на Паралимпиаде в Лондоне, где 20-летняя Джессика Лонг получила еще 5 золотых наград, мир узнал о том, что она ищет настоящую маму…

Встреча, задуманная Богом

- Очень хочу посмотреть ей в глаза и попросить прощения, - плакала мама Тани-Джессики Наталья Валтышева. Причем журналисты разыскали семью в Братском районе Иркутской области, в глухом поселке Тэмь. - Я виновата перед ней, но хочу объяснить, почему так получилось. Ее новые родители сделали для нее то, чего я бы никогда не смогла. Я знаю, она добрая девочка и все поймет.

Джессика решилась поехать в Сибирь только спустя год.

- Ощущение, что эта поездка задумана Богом, - откровенничала девушка с корреспондентом «Комсомолки», прилетев из Балтимора в Иркутск вместе со сводной сестрой Ханной Лонг и съемочной группой телеканала NBС. - Я очень волнуюсь перед встречей с семьей. Нет, не виню мать за то, что отказалась от меня. Я безмерно благодарна ей за то, что подарила мне жизнь. Я очень люблю своих американских родителей.

Татьяна Валтышева встречает долгожданную гостью - знаменитую спортсменку, свою первую дочку Таню-Джессику Лонг.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После тяжелого многочасового перелета с пересадками в Нью-Йорке и Москве Джессика Лонг провела еще 18 часов в поезде и наконец оказалась в деревне Тэмь, где могли пройти ее детство и юность. Хлипкие деревянные домишки, ухабистая дорога, занесенная снегом, и единственный магазин, где толпятся лишь любители выпить.

А вот и дом ее родителей - Натальи и Олега Валтышевых. Обшарпанный, в один этаж, с удобствами на улице. Да и на что роскошно жить? Мама Наталья подрабатывала в школе уборщицей, папа Олег - водитель лесовоза на вахте. У супругов трое детей: Настя, всего на год младше Джессики, и близнецы Даша и Игорь. Дарья, увы, тоже инвалид, у нее ДЦП.

- Растить ее очень тяжело, к инвалидам у нас относятся с пренебрежением, - всхлипывала Наталья в разговоре с журналистами «Комсомолки». - Но мне уже не избавиться от этого креста, буду нести его до конца жизни.

Такое же будущее ждало и Таню, если бы она не стала Джессикой.

- Я рада, что прилетела! - не сдерживая слез, говорила Наталье Джессика. - Я ни в чем не разочаровалась. Увидела сестру и поняла, что очень на нее похожа.

Они долго стояли, обнявшись, и еле сдерживались, чтобы не заплакать навзрыд. Джессика привезла родным подарки: маме - ожерелье, Насте - изящный браслет, папе - Библию на русском. Сестра подарила ей кольцо, а мама… баночку соленых огурцов.Таня погостила у родителей один день и уехала - готовиться к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. На прощанье вновь обретенные друг для друга мать и дочь обещали больше не расставаться. Обещали писать и звонить. Обещали опять встретиться, но уже большой семьей Валтышевых-Лонгов…

Встреча Джессики Лонг с ее русской мамой до слез растрогала весь мир.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чужие люди

С той заветной встречи прошло 6 лет. Джессика Лонг стала королевой Паралимпиад, завоевав за свою спортивную карьеру 23 (!) медали, некоторые ее мировые рекорды не побиты до сих пор. На днях Таня-Джессика вышла замуж.

- Его зовут Лукас Уинтерс, он футболист, - говорит Анастасия Валтышева. - Но насколько знаю, он не знаменит, как Джессика. Он не играет ни в каких лигах и спортом, видимо, просто увлекается. Как познакомились, не знаю. Джессика лишь рассказывала, что они долго дружили и их отношения плавно переросли в романтические. Говорила, что он очень добрый, что гордится ее русским происхождением. Из соцсетей я узнала, что в 2018 году Лукас повел ее на прогулку в лес и сделал предложение. Она была так счастлива! Все выкладывала фотографии обручального кольца. И мы с мамой тоже радовались за нее. Ждали приглашения на свадьбу, но молодоженов я поздравила в Инстаграме, увидев фото с торжества. Только вот мое сообщение до сих пор висит без ответа. Странные, конечно, эти американцы…

А Наталья Валтышева о том, что свадьба уже прошла, узнала лишь от корреспондента «Комсомолки».

- Если честно, не хочу выходить на связь со старшей дочкой, - с горечью признается Наталья. - Сама с ней не общаюсь, Настя изредка лишь рассказывает какие-либо новости о ней после переписки. А я… я боюсь быть отвергнутой. Джессика очень занятая, может и не ответить, а это больно… Я очень страдала, когда оставила малышку в роддоме. До сих пор помню тот день, каждую его минуту! Но сами подумайте, как бы сложилась жизнь Тани, останься она с нами. Что бы я сделала для нее? Дочке нужна была операция, и американские родители ей с этим помогли. А у меня такой возможности не было…

На снимке часть семьи Валтышевых: родители Джессики Лонг - Наталья и Олег, - ее брат Игорь и маленькая племянница Ева. Фото: соцсети.

Как за это время изменилась жизнь Валтышевых? Они по-прежнему живут в том самом домишке в деревне Тэмь, что под Братском. Хозяйство на Наталье, заработок - на главе семьи. Отец Олег все так же трудится водителем на вахтах. Доходы небольшие, хорошо спасает огород - на столе всегда есть свои картошка, морковка и другие овощи. Очень помогает сын Игорь. Ему уже 20 лет, этим летом он вернулся из армии и устроился на работу: убирает зерно в деревне. Так что семья даже выкраивает деньги для 26-летней Насти, чтобы оплатить ей съемную квартиру в Братске. Она работает воспитателем детсада, на свою скромную зарплату кормит и одевает маленькую дочурку Еву.

- Муж сейчас в местах не столь отдаленных, так что кручусь сама, как могу, - вздыхает Анастасия. - Мы и расписались прямо там, в колонии, в трех часах езды от Братска. Иначе его нельзя было бы навещать. За что сидит? Не криминал, нет. Просто связался с нехорошей компанией, натворил дел… Но он замечательный человек. Мы познакомились задолго до его ареста, еще в студенчестве. Учились вместе. Так что я хорошо его знаю. На следующий год супруг выйдет на свободу, и свекровь подарит нам квартиру. Заживем! Будем вместе дочь растить. Пока она его видела только на фотографиях.

Конечно, Джессика Лонг знает, что у нее теперь есть маленькая племянница в Братске. Интересовалась, как ее зовут, какого цвета глазки.

- Интересовалась не один раз, - говорит Анастасия. - Задаст вопрос - я отвечу, а она через некоторое время снова переспрашивает. Может, виноват гугл-переводчик… Это у Джессики дорогой айфон, там перевод в сообщениях, видимо, автоматический. А у меня-то простенький телефон, приходится каждое слово самой переводить. Вот и отвечаю ей все время на одни и те же вопросы про Еву. Ну, хоть так интересуется. А вот о сестре Даше, больной ДЦП, Джессика ни разу не обмолвилась. И когда приезжала в гости, вообще не подходила к ней, словно Даши и нет! А ведь в Интернете пишут, что знаменитая спортсменка вовсю помогает инвалидам. Получается, она только перед камерами показывала, что у нее к нам любовь? Нам, конечно, ничего от нее не нужно, сами справимся. Но если начистоту, я думаю, что Джессика - молодец, хоть одна из нашей семьи чего-то добилась. Всегда с гордостью наблюдаю за ее успехами. Пусть лучше живет так, нежели как мы.

- Ради Бога, пусть живет. Счастья ей, всего хорошего, - тяжело вздыхает Наталья, словно окончательно отпускает дочь.

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