2019-10-18T15:11:19+03:00
Происшествия

Ушел на дно вместе с автомобилем: 72-летнего сибиряка, оказавшегося в ледяной западне, спасли на реке Лена

Пожарные вытащили пенсионера из Усть-Кута из заблокированной машины, когда она ушла на дно [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Момент спасательной операции на реке Лена. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Момент спасательной операции на реке Лена. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Водитель Нивы Шевроле медленно подъехал к воде, чтобы подцепить свою лодку, пришвартованную к берегу. То ли он не поставил машину на ручник, то ли просто перепутал педали, но в какой-то момент автомобиль резко скатился задом в воду и пошел на дно. Прямо вместе с хозяином. Такую картину увидели вечером, 18 октября жители Усть-Кута, которые возвращались с работы домой по берегу реки Лена. Заметив, что авто уже полностью погрузилось в воду, а водитель, так и не выбрался из салона на поверхность, очевидцы позвонили в пожарную охрану.

Машина находилась на глубине около 2 метров. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Машина находилась на глубине около 2 метров. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

К счастью, местная пожарная часть № 30 находится всего в двух километрах от речки, и дежуривший караул приехал на место через какие-то 4 минуты. Правда, за это время вода предательски заполнила весь салон Нивы. Водитель отчаянно дергал за ручку двери, чтобы выбраться, но она оказалась заблокирована. Счет пошел на секунды…

- Машина была на глубине около двух метров, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» начальник караула пожарно-спасательной части № 30, прапорщик Александр Еремеев. – Мы поняли, что добраться до нее сможем вплавь. Вот только мешало сильное течение. Поэтому, чтобы нас не снесло, я дал команду снять наши тяжеленные защитные костюмы. Вызволять мужчину пошли в одних штанах и в футболках.

И это в ледяной воде, температура которой сейчас не превышает +2, +3 градусов. Что чувствовал в это время в водяной западне водитель Нивы, даже представить трудно.

На берегу спасенный пенсионер признался, что уже прощался с жизнью. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

На берегу спасенный пенсионер признался, что уже прощался с жизнью. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Когда мы забрались на крышу машины, которая выглядывала на поверхность на 2-3 см, увидели, что мужчина внутри отчаянно водит руками по лобовому стеклу, - продолжает Александр Еремеев. - В салоне оставалось всего 3-4 сантиметра воздушной прослойки, и он как мог глотал этот воздух, чтобы не захлебнуться. Мы аккуратно разбили стекло и вытащив его, доставили на берег. На суше мужчина лишь сказал, что уже прощался с жизнью.

Больше 72-летний мужчина не смог произнести ни слова. Пенсионер наглатался воды и получил сильное переохлаждение. Оказав ему первую помощь на берегу, спасатели передали его прибывшим врачам. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает. Кстати, когда пожилой мужчина выпишется из больницы, то ему еще предстоит отдать в ремонт свою Ниву. Автомобиль пожарные также успели спасти. Еще до того, как его бы унесло течением, они подцепили машину на трос и вытянули на берег.

Пенсионер получил переохлаждение, его жизни ничего не угрожает. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пенсионер получил переохлаждение, его жизни ничего не угрожает. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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