Концерт «Ленинграда» в Иркутске: Сергей Шнуров отжег в Ледовом дворце

В Иркутске прогремел первый из двух концертов легендарной группы «Ленинград» Как и обещали, Сергей Шнуров и его музыканты устроили в переполненном Ледовом дворце невероятное шоу, исполнив свои самые известные песни, клипы на которые набирают десятки миллионов просмотров в интернете. Подкрепила все это группировка «Ленинград» как обычно зажигательными танцами и пиротехникой. Кстати, невероятной атмосферой на первом выступлении музыканты остались довольны не меньше самих зрителей. Сразу после концерта в официальном аккаунте «Ленинграда» в инстаграме появился короткий ролик.

- Иркутск, вы супер GOOD, - подписали его Сергей Шнуров и компания, - Повторим завтра.

leningrad_on Концерт группировки "Ленинград" в Иркутске

За считанные часы пост собрал сотни комментариев иркутян, которые выходили из зала в состоянии полной эйфории и невероятного позитива.

- Спасибо за эмоции и за драйф! Вы супер!, - пишут иркутяне. – Это было нереально круто и мощно. Такая бешеная энергетика.

А повторит все это «Ленинград» уже 21 октября. Да, Иркутск вновь услышит легендарные хиты от «Лабутенов» до «В Питере пить». Там же, в Ледовом дворце пройдет повторный концерт группы. Кстати, «Ленинград», который сейчас объезжает всю страну с прощальным туром, в каждом городе бьет рекорды по посещаемости концертов. Билеты на выступления группировки расходятся так же быстро, как на топовых западных звезд. Вот и иркутские фанаты Сергея Шнурова раскупили билеты на оба выступления практически на следующий день, после того, как они поступили в продажу.