2019-10-21T07:54:21+03:00
Общество

Концерт «Ленинграда» в Иркутске: Сергей Шнуров отжег в Ледовом дворце

В сети появилось видео выступления группировки «Ленинград» в Иркутске [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Концерт «Ленинграда» в Иркутске: Сергей Шнуров отжег в Ледовом дворцеКонцерт «Ленинграда» в Иркутске: Сергей Шнуров отжег в Ледовом дворцеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Иркутске прогремел первый из двух концертов легендарной группы «Ленинград» Как и обещали, Сергей Шнуров и его музыканты устроили в переполненном Ледовом дворце невероятное шоу, исполнив свои самые известные песни, клипы на которые набирают десятки миллионов просмотров в интернете. Подкрепила все это группировка «Ленинград» как обычно зажигательными танцами и пиротехникой. Кстати, невероятной атмосферой на первом выступлении музыканты остались довольны не меньше самих зрителей. Сразу после концерта в официальном аккаунте «Ленинграда» в инстаграме появился короткий ролик.

- Иркутск, вы супер GOOD, - подписали его Сергей Шнуров и компания, - Повторим завтра.

leningrad_onleningrad_on
Концерт группировки "Ленинград" в Иркутске
4446 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За считанные часы пост собрал сотни комментариев иркутян, которые выходили из зала в состоянии полной эйфории и невероятного позитива.

- Спасибо за эмоции и за драйф! Вы супер!, - пишут иркутяне. – Это было нереально круто и мощно. Такая бешеная энергетика.

А повторит все это «Ленинград» уже 21 октября. Да, Иркутск вновь услышит легендарные хиты от «Лабутенов» до «В Питере пить». Там же, в Ледовом дворце пройдет повторный концерт группы. Кстати, «Ленинград», который сейчас объезжает всю страну с прощальным туром, в каждом городе бьет рекорды по посещаемости концертов. Билеты на выступления группировки расходятся так же быстро, как на топовых западных звезд. Вот и иркутские фанаты Сергея Шнурова раскупили билеты на оба выступления практически на следующий день, после того, как они поступили в продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Простые способы защитить свои данные и деньги, если украли смартфон: советы Роскачества
За потерей гаджета может потянуться целый шлейф проблем - утечка персональной информации и исчезновение средств со счета или кредитки. Защитить данные на телефоне можно заранее, соблюдая простые правила
Новости 24
Черные лесорубы из Иркутской области незаконно вырубили 1200 кубометров древесины
Свалки в садоводстве Усть-Илимска убрали только после обращения в суд
При поддержке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири в Иркутске состоялась польская экономическая миссия
Двое детей подожгли иномарку во дворе дома в Иркутске
312 автомобилей сгорели в Иркутской области с начала года
Пожар и эвакуация в школе в селе Олха утром 21 октября: уроков сегодня не будет
С Ольгой Бузовой на Бали полетел иркутянин
Правительство РФ наградило Иркутский театр кукол за лучшую постановку
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл ОРДЖИ в Пекине
Прогноз погоды в Иркутске на 21 октября: днем небольшой снег
Спустился, когда узнал, что жена беременна: 9 часов на мачте вокзала просидел мужчина в Усть-Куте
Тренировка с Роем Джонсом в Иркутске: участвовать будут шесть боксеров из Саянска
Телемост о сохранении наследия писателей деревенской прозы пройдет в Иркутске
Иркутский театр кукол покажет свой спектакль в Усть-Илимске
«Моржи» Иркутска открыли сезон
Ограничение скорости на плотине ГЭС в Иркутске: новые правила проезда с 21 октября
«80 лет под землей»: уникальную статуэтку Будды нашли в Иркутской области
Гороскоп на 20 октября от бурятских лам: нельзя приводить невестку в дом
Сделать портрет в 3D и измерить свою уникальность смогут иркутяне в Краеведческом музее
Проезд по улицам Красноказачья и Ядринцева в Иркутске ограничен до 21 октября
Баня на территории гостиницы горит в Листвянке
Двоих водителей, чьи машины вмерзли в грязь посреди тайги, спасли пожарные из Бурятии
Иркутск вошел в топ-10 городов, куда едут отдыхать женщины этой осенью
Вольга и Валериана: какие необычные имена дают детям в Иркутской области
Водителя, насмерть сбившего иркутянку на пешеходном переходе, продолжают разыскивать
Ушел в тайгу за шишками и пропал: в Иркутской области ищут 64-летнего мужчину
Гороскоп на 19 октября от бурятских лам: в этот день можете стать героем
11-летний мальчик пропал в селе Хомутово Иркутского района
Константин Озеров открывает курсы актерского мастерства в Иркутске