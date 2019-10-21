2019-10-21T07:16:40+03:00
Экономика

Индекс щей в Сибири: самый наваристый суп в Кемерове и Красноярске, а жидкий – в Барнауле и Горно-Алтайске

На среднюю зарплату сибиряки могут наварить около 300 кастрюль популярного блюда
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Индекс щей в Сибири: самый наваристый суп в Кемерово и Красноярске, а жидкий – в Барнауле и Горно-Алтайске.Индекс щей в Сибири: самый наваристый суп в Кемерово и Красноярске, а жидкий – в Барнауле и Горно-Алтайске.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Каких только забавных рейтингов не бывает! Бутерброда, окрошки, стакана кваса (да, и такой есть!). А «Комсомольская правда» - Иркутск» перед наступлением зимы по данным Росстата составила свой рейтинг - индекс щей. Правда, всю Россию мы не охватили, обошлись родной Сибирью.

Индекс щей считали просто: взяли среднюю зарплату в городах и поделили на стоимость кастрюли самого народного супа в пересчете на его основные компоненты: свинину, капусту, картошку, морковку и лук. Потому как известно, что без куска хорошего мяса наваристых щей не сваришь.

Рецепт взяли самый обычный, классический: на 350 г свинины четыре картофелины, 400 г капусты, немного морковки и одна хорошая луковица. Мелочи вроде соли и растительного масла для обжарки решили не учитывать - это в хозяйстве всегда есть.

И вот что выяснилось. Из десятка сибирских регионов дешевле всего 3-литровая кастрюля щей обойдется жителям Омска и Барнаула. Здесь дешевизна достигается за счет недорогого мяса (рядом животноводческий Казахстан, да и эти регионы славятся сельским хозяйством) и овощей. А дороже – жителям Иркутска.

Но это еще ничего не значит! Одновременно Алтай, житница Сибири, в списке самых бедных регионов Сибири, а Иркутск - самых богатых. Житель Барнаула, например, на свою зарплату может позволить себе только 303 кастрюли щей (то, что такое количество, конечно, никто не варит, другой вопрос), Горно-Алтайска - 274, тогда как в соседнем сытом Кемерове 361, в Красноярске - 359, а в Иркутске - 358.

Кстати, и мы, и соседи можем позволить себе больше щей, чем в прошлом году, несмотря на кризис. Например, в прошлом октябре кастрюля народного супа обходилась жителям Иркутска на 5 рублей дороже. И это в среднем! А в пересчете на свинину, самый дорогой ингредиент, мы имеем экономию в 11 рублей за кило. Картошка, лук и капуста в цене не изменились, а вот морковь нынче подешевле.

Рейтинг городов Сибири по стоимости кастрюли щей. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Рейтинг городов Сибири по стоимости кастрюли щей. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

как изменялись цены на щи в Иркутске.

как изменялись цены на щи в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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