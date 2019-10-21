Сибиряк переехал в Сирию и вступил в ИГИЛ*

Завербован террористической группировкой ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая группировка) оказался 37-летний житель Бурятии. По версии УФСБ России по Бурятии, мужчина примкнул к террористам еще два года назад и уехал жить в Сирию. Сейчас он объявлен в розыск.

- Летом этого года в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе УФСБ России по Бурятии. – После этого его объявили в федеральный розыск.

Также, у сотрудников ФСБ есть информация, что в 2017 году мужчина сбежал в Сирию транзитом через Турцию, прихватив с собой жену и двух детей, после чего вступил в ряды террористов. Добавим, что максимальное наказание, которое грозит жителю Бурятии – до 20 лет лишение свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

*Запрещенная в России террористическая группировка