Лже-минеру, из-за которого самолет "Улан-Удэ - Москва" экстренно сел в Красноярске, грозит штраф в полмиллиона

- Срочно задержите авиарейс «Улан-Удэ – Москва»,в самолете находится бомба, - такой тревожный звонок поступил от неизвестного 19 октября. Сигнал всполошил все экстренные службы Бурятии. Правда, останавливать воздушное судно было поздно: борт с 141 пассажирами уже вылетел из аэропорта Улан-Удэ в столицу.

- Запрашиваем вынужденную посадку в Красноярске, - уже в воздухе принял решение командир.

Около получаса самолет кружил над городом, чтобы выработать топливо. А когда борт благополучно посадили и эвакуировали пассажиров, к делу приступили взрывотехники. Обследовав салон, пришли к выводу: никаких подозрительных предметов! Тревога оказалась ложной. К расследованию приступили полицейские. И выяснили, что о бомбе сообщил… непунктуальный пассажир.

- 43-летний москвич опаздывал на рейс и попытался задержать его таким странным способом, - рассказали «Комсомолке» сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Только вот «смекалка» обернулась для мужчины уголовным делом. По статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ему грозит штраф до полумиллиона рублей или ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы на благо государства. Не исключено, что претензии столичному гостю предъявит и авиакомпания, которая понесла немалые убытки из-за внеплановой посадки в Красноярске.