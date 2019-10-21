2019-10-21T14:07:30+03:00
Происшествия

Бухгалтер из Братска влезла в кредиты и отдала «сотрудникам спецслужб» 2,5 миллиона рублей

Женщина отправляла аферистам деньги три месяца
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бухгалтер из Братска влезла в кредиты и отдала «сотрудникам спецслужб» 2,5 миллионов рублейБухгалтер из Братска влезла в кредиты и отдала «сотрудникам спецслужб» 2,5 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Все новые способы придумывают мошенники, чтобы обмануть доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз на удочку аферистов попалась бухгалтер Братска. В августе ей позвонил неизвестный, представившись "сотрудником спецслужб", сообщил радостную новость. Якобы, их агентам удалось предотвратить списание денег с карты сибирячки, и предложил…внести вклад (а точнее деньги) в розыск преступников. Для этого женщине требовалось организовать безналичный перевод, благодаря которому канал дальнейшего движения денег, добытых преступным путем, станет известен этим самым спецлужбам. Так и удастся выйти на след мошенников.

Конечно, все вложенные деньги аферисты пообещали вернуть. Поэтому женщина побежала в банк и отправила незнакомцам первую сумму. Те, поняв, что поймали «золотую рыбку», стали просить новые переводы. Тогда, сибирячка, словно, под гипнозом начала брать кредиты один за одним. Через три месяца сумма займа превысила 2,5 миллиона рублей, и банки начали ей отказывать. Тогда, она решила оформить очередной кредит на своего мужа. Узнав об этом, дочь братчанки, обратилась в полицию. Сыщикам с трудом удалось объяснить обманутой, что она стала жертвой аферистов, и что вложенные деньги ей никто возвращать не собирается.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Преступники разыскиваются.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что за деньги преступников не разыскивают ни в одном правоохранительном ведомстве. Мошенники представляются работниками служб безопасности банков либо руководителями государственных структур, чтобы войти к вам в доверие. А учреждений с такими названиями, как: министерство финансового контроля, служба возврата вкладов, управление правительственного надзора вообще не существует. Так что будьте внимательны, и всегда проверяйте информацию от незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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