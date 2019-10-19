Опаздывая на рейс "Улан-Удэ - Москва", пассажир сообщил о бомбе на борту

Пассажирский самолет "Улан-Удэ - Москва" кружил в небе над Красноярском, вырабатывая топливо. Экипаж запросил экстренную посадку в этом городе, поскольку поступило сообщение о том, что на борту якобы заложена бомба. Тревога, к счастью, оказалась ложной.

- В Улан-Удэ пассажир опаздывал на самолет и позвонил в экстренные службы, сообщил, что он заминирован. Думал, что из-за этого борт не улетит, - рассказывают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Звонившего установили, мужчина сейчас находится в транспортной полиции Улан-Удэ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Ложное сообщение об акте терроризма". Вину признает, показания дает.

Самолет, благополучно севший в аэропорту Красноярска, в ближайшие минуты обследуют транспортные полицейские и взрывотехники. На борту летел 141 пассажир, всех их в данный момент эвакуируют.

О лже-минере известно то, что ему 43 года, он москвич.

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