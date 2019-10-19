Ледяной душ для чемпионок: смогут ли Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева пробиться в тройку на Гран-При США

Нам нужна одна победа на этом этапе Гран-При? Хорошо было бы, но стоит помнить — это Америка. По неписанным законам при прочих равных «чуточку больше» получает свой. А каждая ошибка соперника если не удваивается в цене, то и не прощается точно. Больше того — идет на понижение. Когда будет этап в Москве — та же история, только про наших. В Японии — про японок. Это не в обиду, это спорт, это шоу. Впрочем, все решит произвольная программа женщин на Skate America. Она начнется в 7 утра по московскому времени 20 октября.

А Брэйди Теннел, 21-летняя американка, в короткой программе в своем красном была чудо как хороша и убедительна. Прыжки отточены, скольжение прекрасное, вращения — на уровне. Она показала за 75 баллов, набрав за технику больше 41 балла. Это гроссмейстерский уровень.

А японки, жаждущие реванша за прошлый сезон? Сначала Вакаба Хигучи, а потом и Каори Сакамото показали виртуозное катание и высокий класс. Вакаба Хигучи говорит о том, что она вполне восстановилась после травм, преследовавших спортсменку в прошлом сезоне, а Каори Сакамото, действующая чемпионка Японии, сильно прибавила в прыжковой технике.

bradietennell Брэди Теннел на Skate America

Почему так, ярко, про соперников? Ну, во-первых, это правда. Этап Гран-при — серьезные соревнования, не «погулять вышли». Во-вторых, ледяной душ нашим звездочкам, которые уже привыкли побеждать и соревноваться между собой,перед произвольной программой необходим.

Аня Щербакова на своем первом выступлении на взрослых соревнованиях уровня Гран-при отлично сделала все прыжки, но...упала на дорожке шагов.

-Не проследила, - ответственность за падение девушка берет на себя. На акклиматизацию не грешит — говорит, что время на это было и больших проблем она не чувствовала. -И больше постараюсь не допускать таких ошибок. Надо быть внимательнее. ( полностью интервью опубликовано в группе Этери Тутберидзе в соцсетях).

Лиза Туктамышева, 21-летняя любимица российской публики, еще до стартов в своем инстаграме отметила, что «Предстоящий сезон будет для меня восьмым по счету на взрослом уровне, но я точно могу сказать, что такой конкуренции как сейчас еще никогда не было. Мне сразу же вспомнилось шоу «Последний герой»»...

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Увы, но и Лиза ошибается. Отлично прыгнув коронный тройной аксель, она подставляет ногу при приземлении с каскада, у нее находят недокрут на тройном лутце. Великолепная Станислава Константинова срывает короткую начисто, не получилось. Стася расстраивается сама и расстраивает своих болельщиков — она 11 среди 12.

Но это все короткая. Счастливая Брэйди Теннел, разочарованные Аня Щербакова и Лиза Туктамышева, сорвавшая программу Константинова -это в прошлом. Короткую надо забыть и начать все с чистого листа.

Каковы же реальные шансы претендентов на тройку ( читай — шанс на пропуск в финал Гран-при)?

Брэйди Теннел, Америка. Техника? Тут все понятно. Элементов утра-си, четверных прыжков, в активе нет. Тройной аксель не выполняет. Зато очень стабильна, с каждым годом представление программ все лучше. Плюс к тому выступает в родной Америке. Выигрыш в короткой дает ей преимущество над Анной Щербаковой -7, 5 баллов, перед Лизой Туктамышевой — почти 8. Это много, это бонус ценой практически в удачный четверной. Но бороться можно и нужно.

Лиза Туктамышева, любимица тысяч болельщиков, которые называют ее любя «Лизок», уже подготовила свой «ответ Чемберлену». В произвольной у нее аксели три с половиной, один в каскаде. И если она их безукоризненно выполнит, и откатает остальную программу блестяще, то может рассчитывать на место в тройке призеров.

liza_tuktik Произвольная программа Елизаветы Туктамышевой

А Аня Щербакова? В Америке следят за ее тренировками, называют перспективной фигуристкой. Снимали тренировку произвольной программы женщин на Skate America. Вердикт специалистов:

-Анна Щербакова -одна из фигуристок, участвующих в Лас-Вегасе в эти выходные на Гран-При. Пятнадцатилетняя девушка планирует два четверных прыжка лутца в произвольной программе!

olympicchannel Анна Щербакова - тренировка произвольной программы на этапе Гран-при в Америке

Получится — будет победа. Болельщики Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой поддерживают наших девчонок. При хорошем катании места в тройке им гарантированы. Японки не имеют такого запаса очков, как Брэйди Теннел, чтобы конкурировать с нашими. И, если все сложится как должно, в тройке будут именно эти трое — Аня, Лиза и Брэйди. Наших такая комбинация устраивает — у каждой впереди еще по одной попытке — одному старту на Гран-При. А Станиславе Константиновой мы все желаем хорошего выступления в произвольной программе женщин на Skate America.

Произвольная программа женщин на Skate America

Начало – 7.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. И Кристи Лен (Гонконг)

2. Мако Ямашита (Япония)

3. Станислава Константинова (Россия) – 7.24

4. Эмбер Гленн (США)

5. Вероника Малле (Канада)

6. Лим Ын Су (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 8.03

8. Карен Чен (США)

9. Анна Щербакова (Россия) – 8.18

10. Вакаба Хигучи (Япония)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Брэйди Теннелл (США)

Произвольная программа женщин на Skate America

смотрим результаты после короткой

1. Брэйди Теннелл (США) – 75,10

2. Каори Сакамото (Япония) – 73,25

3. Вакаба Хигучи (Япония) – 71,76

4. Анна Щербакова (Россия) – 67,60

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,28

6. Карен Чен (США) – 66,03

7. Эмбер Гленн (США) – 64,71

8. Лим Ын Су (Южная Корея) – 63,96

9. Вероника Малле (Канада) – 56,69

10. И Кристи Лен (Гонконг) – 54,25

11. Станислава Константинова (Россия) – 48,27

12. Мако Ямашита (Япония) – 46,21