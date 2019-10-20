Анна Щербакова на Skate America стала триумфатором: ученица Тутберидзе никому не оставила шансов

"Аня вышла и всех "вынесла" в одну минуту" - так на профессиональном слэнге фигуристов уже оценили катание 15-летней ученицы Тутберидзе Анны Щербаковой в произвольной программе на Skate America.

Аня Щербакова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самом деле. Четверной лутц и тройной тулуп. Каскад. Четверной лутц. Все на плюс. Еще минута программы, а у Ани уже почти 50 баллов.Любимое публикой шоу со сменой платьев. Великолепные тройные прыжки - легко и "просто" За технику -96, 15. Победная точка. Аня уже понимает - она выиграла. Улыбаться начала после второго четверного. Да, потом баллы за технику, найдя недокрут, понизят до 92, 20. Но это невероятные цифры, с которыми можно претендовать на места в тройке и на соревнованиях мужчин-одиночников. Итог - 160, 16 за произвольную. Выдающийся прокат и 227, 76 в итоге.

Могло быть и больше, если бы накануне, в короткой, Аня не упала на дорожке шагов. И, при отличных прыжках и хореографии, не оказалась четвертой, пропустив вперед двух японок и американку.

Все трое выступают после нее. Японкам, выдающимся спортсменкам - Вакабе Хигучи и Каори Сакамото - невероятно тяжело. Они знают расклад - Щербаковой им не достать, второй нашей спортсменки - невероятной Лизы Туктамышевой, которая была в ударе и взяла за технику больше 72 баллов ( эх, если бы не короткая, где Лиза ошиблась в прыжках, кроме своих коронных!) - вряд ли...На нервах они начинают ошибаться. Вакаба Хигучи в результате становится шестой, проигрывая еще и кореянке, а Каори - четвертой.

Брэйди Теннел.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто выдерживает напор россиянок, лишь однажды слегка покачнувшись, так это американка, 21-летняя Брэйди Теннел. Она всегда отличалась невероятной стабильностью и так просто не отдавала ни один старт. Сейчас - та же история. У Брэйди отличный запас относительно наших после короткой, это цена одного элемента ультра -си. И большого изящества катание. Те самые компоненты, в недостатке которых уже 8 лет, что она во взрослом катании, упрекают Лизу. Лизу, которая каталась вдохновенно, с азартом, исполнила не только тройные аксели в каскаде и без, но и все остальное - чисто, ярко. Лиза третья. Брейди набирает за произвольную чуточку больше и становится второй.

Елизавета Туктамышева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У третьей нашей фигуристки, красавицы Станиславы Константиновой, этап откровенно не задался. Она сорвала и короткую, и произвольную. Единственный совет, который дают спортсменке - бороться до конца.

Что касается Лизы и Ани, то спортивная судьба сведет их на Гран-при в Китае. Там Лизе, чтобы выйти в финал, надо будет побеждать. Следующий этап американки Брэйди - через неделю, где ее ждут наши Трусова и Медведева.