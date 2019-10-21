Школьники Иркутской области проверят себя на наличие предпринимательской жилки

Правительство России запустило масштабную информационную и образовательную кампанию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Помимо федерального проекта предусмотрены и региональные: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Международная кооперация и экспорт», «Популяризация предпринимательства», «Повышение производительности труда» и другие.

Как отметила Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», основными задачами проекта «Популяризация предпринимательства» являются формирование положительного образа бизнесмена и повышение лояльности гражданского общества к предпринимательству в целом; выявление способностей к бизнесу и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих потенциал и мотивацию к созданию своего дела; информирование целевой аудитории о реализации национального проекта, а также о мерах государственной поддержки и возможностях создания и развития бизнеса.

По итогам анализа ситуации с малым и средним бизнесом в России, в сравнении с другими странами мира, был выявлен ряд проблем. Согласно проведенным исследованиям, лишь 2,1% россиян, не являющихся предпринимателями, рассматривают для себя возможность начать свое дело.

- Даже молодежь сегодня предпочла бы бизнесу работу на госслужбе. Для многих быть предпринимателем - как-то непрестижно. Поэтому задача проекта - сломать стереотипы и помочь молодому поколению задуматься об открытии собственного дела, - сказала Наталья Давыдова.

Наталья Давыдова: - Перед нами стоит задача сломать существующие стереотипы и помочь молодому поколению задуматься об открытии собственного дела. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ/КП - Иркутск

Одно из направлений проекта - вовлечение молодежи 14 - 16 лет в предпринимательскую деятельность. В его рамках на территории Иркутской области будет реализован комплекс образовательных мероприятий, который позволит обучить школьников основам предпринимательской деятельности, предварительно выявив наличие у них склонностей заниматься бизнесом.

На сайте фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (irk-cpp.ru) школьники, да и все желающие могут пройти тестирование, позволяющее выявить предпринимательскую жилку и то направление, в котором тому или иному человеку лучше всего ее применить.

Тест разработан специалистами Иркутского научного исследовательского технического университета, в том числе психологами. Любой житель Приангарья может ответить на предложенные вопросы, чтобы понять, стоит ему заниматься бизнесом, или нет.

- Предпринимательство - это образ жизни, к которому нужно быть готовым, - подчеркнула Наталья Давыдова. - Если у человека нет предрасположенности к занятию бизнесом, то научиться этому будет довольно сложно, хотя, в принципе, и можно.

Для школьников, которые в рамках тестирования выявят у себя нужные склонности, в этом году в 15 районах Иркутской области будет организовано обучение основам предпринимательской деятельности. Для тех, кто не сможет приходить на занятия, создадут онлайн-курс. В завершение состоится конкурс по выбору лучшей школы Иркутской области по направлению «Предпринимательство». Команды образовательных учреждений представят свои бизнес-проекты, а среди них выберут лучшие.

Также в ноябре в Иркутской области в рамках форума «Стратегия 38» будет организована площадка молодежных проектов.

Как сообщил директор Технопарка ИРНИТУ Виктор Ланцов, в основу разработки теста на наличие склонностей к предпринимательству лег научный подход. На вопросы усеченной его версии можно ответить примерно за 10 минут. После тестирования школе будет дана возможность направить группу наиболее активных ребят на обучение, которое включает лучшие мировые практики в области предпринимательства и управления проектами. Помимо образовательного блока в программу обучения входят деловые игры.

Фото: ФПП

После конкурса проектов лучшие команды получат возможность поехать в летний лагерь на так называемую предпринимательскую смену. В завершение вновь планируется провести тестирование, чтобы понять, насколько у участников программы изменилось отношение к предпринимательству.

- Задача - выявить ребят, способных к созданию бизнеса, вовлечь школьников в предпринимательскую деятельность. Мы можем дать детям какие-то инструменты, механизмы реализации проектов, но они должны быть сами в этом заинтересованы, - отметил Виктор Ланцов.

Ирина Нижник, руководитель Центра поддержки предпринимательства, входящего в структуру фонда ЦПП, подчеркнула, что в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» особое внимание уделяется также уволенным в запас военным, безработным, женщинам и старшему поколению.

Допустим, человек прошел тестирование и понял, что он прирожденный предприниматель. После этого он может обратиться в фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» и пройти обучение по разным образовательным модулям - «Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Ап, стартап!» и другим. Также он может получить субсидию через Центр занятости населения Иркутской области на начало своей деятельности. Для этого нужен бизнес-проект, с которым также могут помочь в фонде ЦПП.

- Инструментов поддержки предпринимательства в регионе очень много. Главное, начать, прийти к нам на консультацию, в рамках которой будет предложен весь алгоритм необходимых действий, - сказала Наталья Давыдова.

В целом через проект «Популяризация предпринимательства» в Иркутской области до конца года должно пройти более 8 тысяч человек, в том числе свыше 1,5 тысячи школьников примут участие в образовательной программе. Также результатом проведенной работы должно стать появление в регионе к концу года 149 новых предпринимателей.

- В этот процесс должны включиться региональные министерства, все институты поддержки предпринимательства Иркутской области, общественные организации, - подчеркнула Наталья Давыдова.

Напомним, что Фонд поддержки предпринимательства работает в Иркутской области с 2013 года. Постепенно, с развитием федеральной программы помощи бизнесу, структура его расширялась. Сегодня в составе Фонда пять центров: поддержки предпринимательства, кластерного развития, инжиниринга, сертификации, стандартизации и испытаний, поддержки экспорта.

Фонд оказывает информационные и образовательные услуги. Обратившись к его специалистам, можно получить консультации по различным аспектам предпринимательской деятельности - по бухучету, финансовым, юридическим вопросам и т.д. К слову, консультации проводятся на всей территории области. И если раньше предпринимателей чаще всего интересовал вопрос, где взять деньги, то сейчас они все больше спрашивают о том, как правильно построить бизнес-модель и как успешно вести свое дело.

Кстати, о том, где взять деньги, в Фонде тоже с удовольствием расскажут. Сегодня на региональном уровне есть несколько соответствующих финансовых инструментов, в том числе и квалифицированная помощь в поиске инвестора.

- Мы заинтересованы в хорошем самочувствии бизнеса. Чем выше уровень развития предпринимательства, тем больше вклад в валовой региональной продукт и экономику области в целом, - подчеркнула Наталья Давыдова. - Поэтому мы стараемся создать положительный образ предпринимателя, чтобы молодежь понимала: бизнесом заниматься не страшно, а интересно и выгодно. Обучать этому будем со школьной скамьи.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

Получить бесплатную консультацию по мерам государственной поддержки предпринимателей можно в фонде «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» по адресу:

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, оф. 421

Тел.: +7 (3952) 43-64-54

Эл.почта: cpp-irkobl@mail.ru

Сайт: irk-cpp.ru