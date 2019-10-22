Форум «Движение вверх» в Иркутске: участники могут получить грант в 500 тысяч рублей

Образовательный бесплатный форум «Движение вверх», который организовывает Фонд развития регионов России +7, уже 26 октября пройдет в иркутском арт-заводе «Доренберг». Основная цель этого форума, как и Фонда +7 в целом – поиск и поддержка талантливой молодежи.

- Ни для кого не секрет, что молодые люди сейчас ищут возможности уехать из Сибири, в Москву или Санкт-Петербург, — говорит председатель попечительского совета Фонда +7 Тимофей Кургин. — Именно там они видят намного больше шансов для реализации и достижений. В то же время есть немало примеров, когда люди смогли добиться успеха в своем родном регионе. Более того, их проекты или созданные ими компании приносят пользу, например, создавая рабочие места. Поэтому нам пришла идея собрать таких людей, которые на своем примере со знанием дела смогут ответить на вопрос — почему не обязательно уезжать в столицу, чтобы добиться успеха.

Итак, 12 приглашенным гостям форума «Движение вверх» предстоит разделиться на такие 4 направления: «Как создать городской бренд, привлекательный для жителей и туристов»; «Как запустить в регионе бизнес и масштабировать его на всю страну»; «Как реализовать проекты, которые сделают жизнь в городе комфортнее и интереснее»; и «Как построить сильный персональный бренд». По окончании форума участники могут выбрать одно из этих четырех направлений, создать свой проект, представить его, защитить и стать претендентом на грант в 500 тысяч рублей.

Но это еще не все. Всех участников ждет сюрприз. На форуме выступит известный блогер-урбанист Илья Варламов. Ну а повеселит всех популярный Standup-комик Ваня Усович.

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