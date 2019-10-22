Иркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снега
В ночь на 22 октября Иркутск застелило белой пеленой – выпал первый снег. Иркутяне ждали его с выходных. Поэтому они решили не терять время и с раннего утра делятся фотографиями в соцсетях.
Белыми стали машины, крыши домов, дворы и улицы города. Ленты социальных сетей пестрят фотографиями автомобилистов, откапывающих свои машины от снега, пешеходов, которые укутавшись спешат в теплые дома, и детей, которые играют на детских площадках в снегу.
Но не для всех первый снег стал поводом для радости. Снегопад принес с собой метель и гололед. На дорогах стало опасно. Некоторые автомобилисты не успели сменить летнюю резину на зимную. Но опасность возникает не только для водителей, но и для пешеходов. Тротуары превратились в настоящий каток.
Присоединяйтесь к фото-марафону и делитесь своими фотографиями в социальных сетях.
Мама и сын идут по заснеженным улицамФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Дворники очищают улицы от первого снегаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Первый снег: 130 кварталФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Первый снег на деревьяхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Иркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снегаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU