Иркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снега

В ночь на 22 октября Иркутск застелило белой пеленой – выпал первый снег. Иркутяне ждали его с выходных. Поэтому они решили не терять время и с раннего утра делятся фотографиями в соцсетях.

Белыми стали машины, крыши домов, дворы и улицы города. Ленты социальных сетей пестрят фотографиями автомобилистов, откапывающих свои машины от снега, пешеходов, которые укутавшись спешат в теплые дома, и детей, которые играют на детских площадках в снегу.

olechka_1irkutsk Первый снег: ребенок играет во дворе

Но не для всех первый снег стал поводом для радости. Снегопад принес с собой метель и гололед. На дорогах стало опасно. Некоторые автомобилисты не успели сменить летнюю резину на зимную. Но опасность возникает не только для водителей, но и для пешеходов. Тротуары превратились в настоящий каток.

Присоединяйтесь к фото-марафону и делитесь своими фотографиями в социальных сетях.

arsdolgih Первый снег: машины в снегу

eleonorastar88 Заснеженные деревья в городе

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Дворники очищают улицы от первого снегаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый снег: 130 кварталФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый снег на деревьяхФото: Юлия ПЫХАЛОВА