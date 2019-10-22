2019-10-22T11:48:31+03:00
Общество

Иркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снега

Наш корреспондент прошлась по улицам, чтобы показать, как преобразился город с пришествием первого снега [фоторепортаж]
Виктория ГЕРКО
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Иркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снегаИркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снегаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В ночь на 22 октября Иркутск застелило белой пеленой – выпал первый снег. Иркутяне ждали его с выходных. Поэтому они решили не терять время и с раннего утра делятся фотографиями в соцсетях.

Белыми стали машины, крыши домов, дворы и улицы города. Ленты социальных сетей пестрят фотографиями автомобилистов, откапывающих свои машины от снега, пешеходов, которые укутавшись спешат в теплые дома, и детей, которые играют на детских площадках в снегу.

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Первый снег: ребенок играет во дворе
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Но не для всех первый снег стал поводом для радости. Снегопад принес с собой метель и гололед. На дорогах стало опасно. Некоторые автомобилисты не успели сменить летнюю резину на зимную. Но опасность возникает не только для водителей, но и для пешеходов. Тротуары превратились в настоящий каток.

Присоединяйтесь к фото-марафону и делитесь своими фотографиями в социальных сетях.

arsdolgiharsdolgih
Первый снег: машины в снегу
4 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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Заснеженные деревья в городе
5 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
Мама и сын идут по заснеженным улицам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мама и сын идут по заснеженным улицамФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворники очищают улицы от первого снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворники очищают улицы от первого снегаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый снег: 130 квартал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый снег: 130 кварталФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый снег на деревьях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый снег на деревьяхФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снега Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне завалили соцсети красивыми фотографиями выпавшего снегаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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