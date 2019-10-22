Семь слитков золота на 4 миллиона рублей нашли в автомобиле у жителя Забайкалья

Целое состояние нашли сотрудники ФСБ у жителя Забайкальского края. Его Тойоту остановили для проверки в районе поселка Вершино-Дарасунский, на федеральной трассе Чита-Хабаровск. Заглянув в салон автомобиля, силовики нашли там обычный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 7 слитков желтого цвета. Чтобы точно установить, что это, все изъяли и отправили на экспертизу. На днях специалисты сообщили, что в составе слитков содержится золото массой 1540 граммов. Выяснили и рыночную стоимость драгоценного металла. Она составила 3 миллиона 968 тысяч рублей.

- По факту незаконного приобретения, хранения и транспортировки драгметалла, возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Добавим, что с начала этого года, сотрудники ФСБ Забайкалья, изъяли из незаконного оборота около 25 килограммов чистого золота на общую сумму свыше 79 миллионов рублей.