2019-10-22T14:25:32+03:00
Происшествия

Семь слитков золота на 4 миллиона рублей нашли в автомобиле у жителя Забайкалья

Масса драгметалла составила 1540 граммов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Семь слитков золота на 4 миллиона рублей нашли в автомобиле у жителя ЗабайкальяСемь слитков золота на 4 миллиона рублей нашли в автомобиле у жителя ЗабайкальяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Целое состояние нашли сотрудники ФСБ у жителя Забайкальского края. Его Тойоту остановили для проверки в районе поселка Вершино-Дарасунский, на федеральной трассе Чита-Хабаровск. Заглянув в салон автомобиля, силовики нашли там обычный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 7 слитков желтого цвета. Чтобы точно установить, что это, все изъяли и отправили на экспертизу. На днях специалисты сообщили, что в составе слитков содержится золото массой 1540 граммов. Выяснили и рыночную стоимость драгоценного металла. Она составила 3 миллиона 968 тысяч рублей.

- По факту незаконного приобретения, хранения и транспортировки драгметалла, возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Добавим, что с начала этого года, сотрудники ФСБ Забайкалья, изъяли из незаконного оборота около 25 килограммов чистого золота на общую сумму свыше 79 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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