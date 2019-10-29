Иркутянка на "Тойота Пробокс" не пропускала скорую помощь на выезде из больницы

Иркутянка на "Тойота Пробокс" не пропускала скорую помощь на выезде из Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Об этом пишут в группе "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях. Очевидцы выложили в интернет и видео. На кадрах мы видим, что иномарка преграждает путь машине скорой помощи, выезжающей с территории больницы. Рядом стоит женщина-водитель и кому-то звонит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1088" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/740706" frameborder="0"></iframe> Женщина-водитель в Иркутске не пропускала машину скорой помощи..Видео: ДТП 38RUS Иркутск.

В комментариях иркутяне возмущаются поступком женщины. Рассказывают, что она не пропускала скорую около 20 минут. Возмущалась тем, что она подъехала раньше, поэтому сначала нужно дать дорогу ей. На машине скорой помощи ни сирена, ни мигалки не были включены, значит, скорее всего, она ехала не на вызов. Возможно, поэтому дорожных полицейских медики вызывать не стали, проблему решили на месте. Женщина все-таки освободила путь.

- Заявлений по этому инциденту в дежурную часть не поступало, - пояснили корреспонденту "Комсомолки" в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску.

Отметим, что, согласно новому закону, если автомобилист не пропустил скорую помощь с включенными мигалками и сиреной, то он может схлопотать штраф до 5 тысяч рублей или лишиться водительских прав максимум на год.