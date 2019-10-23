Минздрав назвал зарплату медиков в Иркутской области

Для начала – средние цифры зарплат, которые озвучил Минздрав Иркутской области. Итак, врачи – 77,58 тыс. рублей; медсестры -39,36 тыс. рублей; младший медицинский персонал – 38,3 тыс. рублей. При виде таких больших цифр доктора начинают недовольно ворчать, ведь средний врач на приеме в обычной иркутской поликлинике таких денег не получает. А между тем, это официальная и вполне достоверная статистика Иркутскстата. В чем же дело? Минздрав познакомил медиков с методикой подсчетов, чтобы не было недопонимания.

- Минздрав региона для каждой медицинской организации ежегодно устанавливает целевые показатели средней зарплаты для категорий работников, с учетом территориальной расположенности, типа учреждения, укомплектованности кадрами и уровня доходов от платной деятельности, так как в среднюю заработную плату включаются все источники поступления средств, - отметил Олег Ярошенко. - В связи с чем показатели по медицинским организациям различны. Так, в Бодайбо уровень средней заработной платы выше среднеобластного.

Но, заметим, «северные» зарплаты потом тоже пойдут в общую «копилку», когда рассчитывается средний уровень дохода. Но не только это важно понимать. В медицине работают специалисты разной квалификации и по сути, разных профессий.

-Поэтому уровень оплаты труда врача в поликлинике, работающего на ставку, и врача, работающего на 1.5 и более ставки, оказывающего экстренную медицинскую помощь круглосуточно или оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь (пересадка печени, почек, сложные кардиохирургические, нейрохирургические, травматологические и другие виды оперативных вмешательств) может значительно различаться, - поясняют специалисты очевидное.

С тем, что врачи разных профессий и нагрузки получают разную зарплату, согласны все. Но мы все-таки решили подробно познакомить бюджетников с методикой подсчетов средних зарплат. Это и в самом деле интересно.

КОНКРЕТНО

Как рассчитываются средние зарплаты врачей

«Расчет средней зарплаты производится, исходя из статданных о среднесписочной численности работников и начисленного фонда оплаты труда с учетом включения в сумму начисленной заработной платы работников списочного состава по основной работе, оплату труда по внутреннему совместительству и других выплат из всех источников (бюджет, ОМС, платные услуги)», - поясняет Минздрав.

Непонятно? Речь идет не об окладе одного медика, а о всей сумме выплат. Поясняем, что называется, на пальцах.

Итак, расчет зарплат начинается со сбора данных о численности работников организации, при этом внешних совместителей не считают. Далее берутся данные о фонде начисленной заработной платы. Средние заработки вычисляются делением фонда начисленной зарплаты на количество работников. Чтобы получить месячный заработок, делим получившуюся сумму на количество месяцев в году.

А теперь объясняем на конкретном примере. Врач, получающий в своей больнице больше, чем одну ставку (например, работающий на две ставки, как многие медики), числится в статистике как одна единица. То же самое касается и работников, оформленных в своей организации сразу на двух должностях, а также тех, кто занят на платных услугах по договору - все они считаются как одна единица (по основной должности). При этом в фонде заработной платы учитывается вся заработанная ими сумма - с учетом оплаты ставок, совместительства и работы по договору.

Строго говоря, такой расчет применяется и в любой другой сфере деятельности, от добычи полезных ископаемых до продажи розничных товаров.