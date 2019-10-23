Предпринимателям Иркутской области оказывают системную поддержку

Министерство экономического развития Иркутской области в целях реализации региональных проектов по стратегическим направлениям развития малого и среднего предпринимательства в 1-м полугодии 2019-го заключило соглашения с Минэкономразвития России. Договоренности о взаимодействии связаны с реализацией таких региональных проектов, как «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Также с общественной организацией «Опора России» заключено соглашение о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», а с Российским экспортным центром - о методическом и информационном взаимодействии в рамках создания или развития центров поддержки, ориентированных на экспорт представителей малого и среднего бизнеса.

Деньги выделены

В этом году Иркутской области предоставлена субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе на реализацию региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

Общий объем финансирования региональных проектов в 2019 году составит 439,1 млн рублей, в том числе 227,8 млн рублей из федерального бюджета, 204,4 млн рублей - из областного и 6,9 млн рублей - из внебюджетных источников.

В рамках поддержки предпринимательства в Иркутской области планируется реализация таких мероприятий, как создание центров «Мой бизнес», работающих по принципу одного окна; развитие системы микрофинансирования в целях финансовой поддержки владельцев собственного дела; развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных предприятий; вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активного населения и содействие созданию собственного бизнеса; развитие молодежного предпринимательства.

Заключены соглашения о предоставлении субсидий из регионального бюджета фонду «Центр поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства в Иркутской области» и Фонду микрокредитования на общую сумму 202,6 млн рублей.

Министерством экономического развития Приангарья обеспечено и дополнительное финансирование Иркутского областного гарантийного фонда в размере 84,9 млн рублей.

Результаты есть

В 1-м полугодии 2019 года с помощью развития приоритетных направлений деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства были достигнуты определенные результаты.

Так, Иркутский областной гарантийный фонд заключил 54 договора поручительства на сумму 366,6 млн рублей. Это позволило 52 предпринимателям привлечь кредитные средства на сумму 1,1 млрд рублей. При этом общее количество действующих поручительств достигло 190, их общая сумма составила 1,4 млрд рублей.

Иркутский областной гарантийный фонд за 6 месяцев 2019-го внедрил новые продукты, предусматривающие лояльные условия поддержки. Также были расширены перечни приоритетных видов экономической деятельности предпринимателей, обеспечена доступность инструментов лизинга.

Фондом микрокредитования Иркутской области за указанный период выдано 85 займов 74 предпринимателям на сумму 138,3 млн рублей. При этом общее количество активных займов достигло 300, а их сумма превысила 278 млн рублей. Фондом также разработаны новые финансовые продукты - займы до 5 млн рублей на срок до 3 лет с пониженными процентными ставками при наличии залога. Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития или особой экономической зоны, экспортно ориентированные предприниматели, женщины-бизнесмены, сельхозпроизводители, социальные предприниматели могут получить кредит по ставке 7,5% годовых.

Не более 8% годовых составит ставка при приобретении основных средств предпринимателями, которые занимаются производством. А бизнесмены в моногородах при реализации приоритетных проектов вообще могут рассчитывать на 3,8%.

Фонт «Центр поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства в Иркутской области» в 1-м полугодии 2019-го оказал более 750 услуг. В частности, входящий в его структуру Центр кластерного развития предоставляет услуги по маркетингу, брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов; проводит обучающие мероприятия с привлечением сторонних преподавателей и экспертов по различным направлениям; организует участие бизнеса в выставочных мероприятиях. Всего за 6 месяцев услугами центра воспользовался 91 представитель малого или среднего бизнеса региона. Это и участники кластеров, и их потенциальные резиденты.

В мае 2019 года промышленный машиностроительный кластер Иркутской области был включен в реестр Минпромторга России. Это открыло перед промышленными предприятиями региона, вошедшими в его состав, возможность получить финансовую поддержку на реализацию совместных проектов в форме невозвратной субсидии в объеме до 50% от стоимости проектов.

В структуру фонда ЦПП также входит Центр поддержки предпринимательства. Им за полугодие было организовано более 35 образовательных мероприятий по 18 направлениям. Проведены тренинги, деловая игра «Ап, стартап!»; реализованы образовательные программы «Стратегический бизнес-интенсив», «Байкальский бизнес-лифт», «Трансформация и развитие бизнеса», «Мама-предприниматель». Всего в образовательных мероприятиях приняло участие 488 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подразделением фонда ЦПП - региональным Центром инжиниринга проработаны технические задания и заключены договоры на реализацию мероприятий, направленных на поддержку предпринимателей, которые занимаются производством. Центр проводит технологический, финансовый, управленческий аудит; разрабатывает программы модернизации производства; составляет бизнес-планы; оказывает маркетинговые, инженерно-консультационные и другие услуги.

Центром сертификации, стандартизации и испытаний фонда ЦПП в 1-м полугодии 2019-го проконсультировано 24 представителя среднего или малого бизнеса, проведено 108 исследований и измерений, предоставлено 13 услуг по сдаче в аренду оборудования и четыре - в области сертификации образцов выпускаемых изделий и продукции на соответствие технических регламентов.

Центром поддержки экспорта были организованы тренинги и семинары по вопросам экспортной деятельности, а также участие 18 предприятий бизнеса в международных выставках во Вьетнаме, Узбекистане, Казахстане, Южной Корее, Китае. Семь субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на сумму 1,5 млн долларов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пострадавшим от наводнения предпринимателям предоставляют субсидии

В целях ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и обеспечения устойчивой работы объектов экономики в III квартале 2019 года министерством экономического развития региона разработаны механизмы господдержки субъектов малого и среднего бизнеса, деятельность которых была прекращена в результате чрезвычайной ситуации.

Пострадавшим предпринимателям предоставляют субсидии в размере 200 тыс. рублей на каждого. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 94,9 млн рублей. По данным на 1 октября 2019 года, принято решение предоставить субсидии по 289 заявлениям на общую сумму 57,8 млн рублей.

Планируется поддержка, направленная на возобновление деятельности предприятий. Общий объем финансирования - 500,5 млн рублей, в том числе 500 млн рублей из федерального бюджета.

Максимальный размер субсидии на одного предпринимателя - 1,5 млн рублей, но не более 99,9% его затрат.

В целях финансовой поддержки пострадавших министерство провело докапитализацию Фонда микрокредитования Иркутской области на сумму 150 млн рублей. За счет этого предоставлены микрозаймы 22 организациям из подтопленных районов на сумму 28,8 млн рублей по ставке 1% годовых.

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на поддержку пострадавших предпринимателей, составит 800 млн рублей.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.