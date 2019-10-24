ОРВИ наступает: где иркутянам сделать прививку от гриппа

Днем солнце, ночью мороз, - наступает самое «любимое» время для вирусов, потому что многие все еще одеваются по-осеннему легко, забывают дома шапки да шарфы. Простыть или подхватить ОРВИ - проще простого. На прошлой неделе с температурой, насморком и кашлем обратились к врачам 13 082 жителей Иркутской области. Из них 9695 детей, потому что в садах и школах инфекции разлетаются мигом.

Пока это далеко не эпидемия. Наоборот, неделей ранее с простудой слегло большее количество человек - 13712, в основном, ОРВИ также подхватывали дети. Успокаивает и то, что грипп еще не «гуляет» по области: этой осенью врачи ни разу не поставили такой диагноз. Обычно вирусы активизируются у нас ближе к декабрю. Так что стоит заранее позаботиться о прививке.

- Более полумиллиону жителей Иркутской области уже поставили вакцины от гриппа, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по региону. – Конкретно, привиты 557,5 тысячи сибиряков, из них детишек - 183,6 тысячи. Ну а всего за октябрь и ноябрь «укол здоровья» должны получить более 1,25 миллиона человек - это половина местного населения.

Сделать прививку недолго, достаточно просто обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены. Первые в очереди на бесплатные вакцины - те, у кого иммунитет слабее: малыши, школьники и студенты, призывники, беременные женщины, люди с хроническими болезнями легких, сердца и с ожирением, а также пенсионеры старше 60 лет. Обязательно нужно обезопасить себя от гриппа всем, кто по работе много контактирует с другими людьми. Это врачи, воспитатели детсадов, учителя и преподаватели, водители маршруток, специалисты коммунальной сферы. Кстати, получить «укол здоровья» можно и в платных медучреждениях, если есть такая возможность.

Однако некоторые сибиряки относятся к прививкам с недоверием: «А вдруг я слягу в постель именно после процедуры?».

- Благодаря прививке в организме формируется особый иммунитет против гриппа, так что заболеть будет сложнее, - успокаивают в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Если даже и подхватите вирус, победите его быстро, обойдется без серьезных осложнений.