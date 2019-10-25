Дорога со школы – как полоса препятствий: какими путями дети ходят домой с уроков в Иркутске

История с жутким убийством 9-летней Лизы Киселевой в Саратове потрясла всю страну. Напомним, утром 9 октября девчушка, как обычно, пошла в школу, но на уроках не появилась и домой не вернулась. Силовики и волонтеры прочесывали весь город, но с особым вниманием осматривали ее путь от дома до учебного заведения. И ее тело нашли, действительно, на этом небольшом отрезке пути - в гаражах. Там ребенка задушил местный житель. Не менее страшная трагедия случилась в прошлом году и в нашей области. В Братске 9-летняя школьница тоже не дошла до дому – таксист заманил ее в машину, отвез в гараж, надругался и убил…

Такие жуткие истории не должны повторяться. Никогда. Поэтому за безопасностью детей на улицах, а особенно по дороге в школу и обратно – глаз да глаз. Не всегда ведь взрослые могут проводить ребенка на уроки или отвезти на машине. «Комсомолка» решила выяснить, какие опасные для детей маршруты есть в Иркутске? Мы запустили в соцсетях опрос и сразу же получили отклики от родителей. А потом сами прошлись по наиболее проблемным маршрутам.

Вот так выглядит дорога возле стройки в районе школы № 21 в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мимо стройки и «заброшки»

Итак, школа № 21 по улице Красных Мадьяр. Вместе с иркутянкой Татьяной Лахаевой и ее 14-летним сыном Андреем идем в сторону их дома на улице Култукской. Впереди виднеется стройка - три 16-этажных высотки.

- Дети напрямую к дому попасть не могут, - жалуется Татьяна. – Им приходится делать большой крюк, чтобы обойти это место. Видите, тут сносят старые деревянные дома, возводят новые.

Стройка перекрыла детям прямой путь от школы № 21 на улицы Култукская, Поленова, Альпийская.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сама стройка, кстати, ничем не огорожена. Дети идут мимо по узкой грязной тропке. Слева мчатся автомобили, справа, буквально в метре от пешеходов кипит работа: возле будущих «небоскребов» снуют тракторы и грузовики, трудяги из стран ближнего зарубежья ковыряют землю, тут же полыхает костер – сжигают мусор. Ни забора, ни тротуара.

- Андрей, как же ты тут ходишь каждый день?! – изумляется Татьяна.

Мальчик отмалчивается – привык. Миновали бурлящую стройку, и теперь у нас два варианта пути. Сначала выбираем дальний.

Ходить мимо огромного заброшенного здания школьникам жутковато.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Тут нас пугает «заброшка», - говорит мама Андрея, показывая рукой на бывшую картографическую фабрику на перекрестке улиц Красноказачья и Лызина. Горожане давно окрестили ее «дом-ужастик». Зрелище и в правду жутковатое: несколько зданий в четыре и пять этажей пустеют, вместо окон – черные дыры с осколками стекла. Единственное, что отделяет строение от прохожих – тонкая ленточка.

- На первом этаже окна забили листами железа, а толку? Кому захочется – оторвут и залезут в здание, - рассказывает иркутянка. – Страшно за детей, мало ли кто там спрячется. Да и сами школьники любят полазить по заброшенному дому. Видите вон тот полуразбитый ларек? Там раньше сидела охрана, но совсем недолго.

Миновали "заброшку", а дальше к домам ведет узкая тропка между проезжей частью и канавой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мне и самой-то жутковато проходить мимо бывшей фабрики, а школьники там бегают каждый день. Те, кто учится со второй смены, еще и по темноте. Фух, наконец-то это местечко позади. Но радоваться рано. Для Андрея дорога со школы – как полоса препятствий. Чтобы попасть домой, нужно еще балансировать по узенькой тропке между проезжей частью, где летят машины, и… раскопанной траншеей глубиной не меньше метра. И опять-таки единственное ограждение – обрывок красно-белой ленточки с одного края ямы. Мальчишка шагает бодро, а я только и думаю - как бы нам не провалиться.

И, наконец, последнее «испытание» на пути к дому – бродячие собаки. Пять безнадзорных псов на 100 метров дороги! Прижились тут, вольготно им возле стройки и «заброшки». И вот Андрей победно улыбается – добрались мы, наконец, до пятиэтажки, где он живет. Вся дорога заняла не больше 15 минут, но опасности буквально на каждом шагу.

По дороге в школу и со школы ребята встречают бродячих собак.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошлись мы и по второму маршруту, более короткому. Не стали сворачивать на Красноказачью, к «дому-ужастику», а пошли прямиком сквозь стройку. Уворачиваясь от шустрого трактора, протиснулись между растущими высотками и забором с колючей проволокой, и выбрались… к гаражам. Еще не легче! С опаской оглядываясь на закрытые боксы, спешу вслед за Татьяной и ее бойким сыном. Не хотелось бы тут заблудиться. Но и это не все. Теперь надо перейти дорогу возле продуктового магазинчика на Култукской, а «зебры» нет.

- Малышня прямо тут перебегает проезжую часть, - рассказывает Татьяна. – А что им делать? Других путей в школу и обратно сейчас нет. Ждем, когда закончится стройка. Ну а пока я радуюсь, если моих детей, особенно младших (еще один сынок и дочка учатся в четвертом классе), родители одноклассников подвозят на машине. Так спокойнее, чем отправлять ребят на учебу пешком.

Школьникам приходится выбирать - идти мимо заброшенного здания, или заборов и гаражей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ни фонарей, ни тротуаров

Предложила Андрею прогуляться по другому проблемному маршруту, о котором нам рассказали читатели: от многоэтажки на улице Верхняя Набережная, 173/1 до школы № 32. Мальчишка согласился – интересно же, где сложнее квест «Доберись до школы».

Стоим во дворе высотки. Впереди раскинулся огромный пустырь, обнесенный забором, лают гигантские собаки на привязи, выглядывает охрана. То есть по полю дети не бегают, и то хорошо. Но как его обойти, чтобы добраться до остановки Байкальская, пересечь магистраль и попасть в школу? Единственный маршрут – вдоль узкой автодороги, параллельной плотине ГЭС. Конечно, тротуара возле проезжей части нет, фонарей – тоже. Ни одного! Дома новенькие, видимо, этот район еще не обжит. В будущем его, наверняка, обустроят, а пока приходится терпеть.

Идти на уроки вдоль дороги без тротуаров и фонарей приходится школьникам, живущим на Верхней Набережной, 173/1.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пустынно, прохожих нет. Школьник решительно топает в сторону Байкальской. Иду с его мамой сзади, озираемся по сторонам – рядом с нами стоят развалины деревянного дома, валяются огромные бетонные блоки. Местечко, похожее на большую свалку. А потом тропинка сворачивает в крохотный лесок.

- Оказывается, дорога к нашей школе не такая уж и мрачная, если сравнивать с этой, - улыбается Татьяна Лахаева.

- Днем-то не страшно, а вот по темноте я бы точно побоялся тут ходить, - отозвался семиклассник.

Выбираемся в крохотный скверик, и только я обрадовалась, что дальше путь будет простым, как на нас едва не налетела иномарка. Тут в нескольких метрах – АЗС, и автомобили мечутся туда-обратно только так. Пешеходный переход есть, но чуть подальше. Так что надо бы не спешить, добегать до «зебры». Ну а дальше все просто – подземный переход и вот она, школа.

Пока ведется стройка, пешеходам, в том числе и школьникам, приходится пробираться между заборов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Читатели рассказали «Комсомолке» и о других проблемных точках. Например, о пути в музыкальную школу № 3: «Дети ходят на занятия по дороге, где ездят машины, и нет тротуаров. Речь об улице Пушкина, конкретно, между улицами Румянцева и Кайской». Сколько еще таких мест? Трудно сказать, ведь от каждого дома – особый маршрут в ближайшие учебные заведения. И, наверняка, можно составить наиболее безопасный путь для своего ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/740112" frameborder="0"></iframe> Какими путями ходят дети в школы в Иркутске..Юлия ПЫХАЛОВА

КОММЕНТАРИЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«Зебры» есть около 95% общеобразовательных учреждений

- Для учеников начальной школы специально рисуют на бумаге безопасный маршрут на занятия и обратно домой, - прокомментировали «КП» в администрации Иркутска. - Затем эти дорожные карты вклеивают детям в дневники, учителя обсуждают с ними эту тему на классных часах. Ну и, конечно, родителям тоже необходимо объяснять ребятам, какими дорогами можно ходить на уроки, а какие нужно избегать.

Если говорить о дорожной безопасности, то у 95% школ в Иркутске оборудованы пешеходные переходы, везде стоят дорожные знаки «Внимание, дети», установлено ограничение скорости, а также есть искусственные неровности и разметка. Все это под контролем.

А вот по конкретным проблемам - нужно установить фонари, обустроить пешеходный переход - иркутянам следует обращаться в комитет городского обустройства, вопросы будут прорабатываться. Так, в 2020 году появятся новые «зебры» на улице Трилиссера, где тоже часто ходят школьники.

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