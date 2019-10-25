Нервный срыв: в минобороны назвали предварительную версию расстрела солдатом-срочником 10 сослуживцев в Забайкалье

В Забайкальском крае обезврежен и задержан военнослужащий войсковой части №54160 в поселке Горный Улетовского района, который 25 октября хладнокровно расстрелял несколько своих сослуживцев и офицеров. По предварительным данным жертвами расстрела на месте стали 7 человек, еще один позже скончался в госпитале. Два человека ранены.

Трагедия произошла во время пересменки в комплексе военной подготовки, расположенном на территории военной части. Именно там парень внезапно открыл огонь на поражение из табельного оружия. Сначала он выстрелил в капитана, остальные легли на пол, однако солдат открыл огонь и по ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

Что касается личности стрелка, то известно, что ему 20 лет. Срочник успел прослужить в части всего 4 месяца. Сейчас с ним работают следователи. По словам источников, на допросе стрелок заявил, что не жалеет о своем страшном поступке. Как сообщили в министерстве обороны России, причиной расстрела сослуживцев мог стать нервный срыв бойца после личных проблем, которые не связаны со службой в вооруженных силах.

В соцсетях выдвигают еще несколько версий. По словам местных жителей, срочник якобы сбежал из части с автоматом. В городе устроили целую спецоперацию по его поимке. Выстрелы были слышны даже на улицах.

Сейчас в Забайкалье вылетела комиссия во главе с начальником главного политуправления генерал-полковником Андреем Картаполовым. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Предварительный список погибших в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье (по данным источника)

1) капитан Евсеев 1989 гр

2) старший лейтенант Пьянов 1990 гр

3) рядовой Никитин 1998 гр

4) рядовой Богомолов 1999 гр

5) рядовой Похитило 1999 гр

6) рядовой Куроков 1998 гр

7) рядовой Андреев 2000 гр (скончался в госпитале)

8) Уточняется