2019-10-26T07:46:00+03:00
Происшествия

Взрыв газа в кафе в Улан-Удэ: пострадало 12 человек

Травмы и ожоги получили сотрудники кафе [видео]
Мария ОСИПОВА
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При взрыве в кафе Улан-Удэ пострадало 12 человекПри взрыве в кафе Улан-Удэ пострадало 12 человек
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В столице Бурятии Улан-Удэ утром 26 октября, в 8.40, взорвался газовый баллон в кафе, расположенном в самом сердце города. Взрывной волной выбило стёкла, сильно повреждено помещение. После взрыва начался пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

- Сегодня в 8.41 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании в кафе по улице Ленина в Улан-Удэ. Через две минуты на место прибыли пожарные. На момент их прибытия в здании уже произошёл хлопок бытового газа, - сообщили начальник пожарно-спасательной части № 1 "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия" Баир Александров. - Возгорание ликвидировано на площади 2 кв.м. В результате взрыва газа в кафе разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.

Первоначально было известно о семи пострадавших. Все они – сотрудники кафе, посетителей в столь ранний час ещё не было. На настоящий момент, по информации минздрава Бурятии, число пострадавших выросло до 12 человек. Один из сотрудников кафе получил ожог 60% тела.

В числе пострадавших – 17-летний подросток, который подрабатывал в кафе. Он доставлен с ожогами в детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас находится в отделении реанимации, в стабильно тяжёлом состоянии. У него зафиксированы ожоги и оскольчатые поражения.

- Взрослые госпитализированы в БСМП. Состояние одной женщины оценивается как тяжёлое, она находится в реанимации, - уточнили в министерстве здравоохранения республики. - Еще две женщины госпитализированы в отделение гнойной хирургии. Их состояние средней степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Взрыв в кафе в Улан-Удэ.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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