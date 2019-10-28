Продуктовая корзина в Иркутске за год подорожала на 400 рублей

На завтрак – омлет, на обед – супчик, рыба или мясо с гарниром, вечером – салат из свежих овощей,фрукты или творог. Из той провизии, что входит в продуктовую корзину, умелая хозяйка всегда составит для семьи вкусный рацион.По данным Иркутскстата, чтобы заполнить холодильник самым необходимым, в сентябре жители нашей области в среднем тратили по 4432,6 рубля. Много это или мало? Давайте разбираться.

Если сравнивать с августом, то экономия заметная. В начале осени минимальный набор продуктов в регионе подешевел на 113 рублей. Причина проста – подоспел урожай! Поэтому и упали цены на овощи и фрукты. Так, репчатый лук подешевел на 20%, картофель с капустой – на 15%, виноград – на 12%, а яблоки – на 5%. Денег тратится меньше, а каких только не придумаешь блюд из «даров природы»: супы, салаты, жареная картошка, тушеная капуста, да что угодно!

Ну а на другие продукты, напротив, цены поползли вверх. Подорожали огурцы, апельсины, яйца, гречка чеснок и субпродукты – печень, сердце и другие товары.

– Буквально на 1-2% стала выше цена на говядину, рыбу, куриные окорочка, «молочку», соль, хлеб, пряники, а еще рис и груши, - рассказывают специалисты Иркутскстата.

Надо учитывать, что ценники серьезно различаются по региону. Например, в Усть-Илимске самая дорогая продуктовая корзинка - 4902,7 рубля, потому что в северные территории сложнее завозить товар. А в Тайшете, наоборот, самая дешевая, 4025,6 рубля. Разница аж в 877 рублей. Но и зарплаты другие: на севере работникам начисляют надбавки.

А теперь сопоставим цифры с сентябрем прошлого года. Тогда продуктовая корзина в Иркутской области обходилась в 4053,25 рублей, то есть на 379,35 рубля дешевле, чем сейчас!

КОНКРЕТНО

Насколько цены на продукты стали выше в сентябре?

По сравнению с августом (в процентах)

свежие огурцы - на 49%

апельсины - на 18%

яйца – на 8%

гречка - на 6%

чеснок, субпродукты – на 3%.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, декан Сибирско-американского факультета ИГУ

«Инфляция съедает все»

- Цены на продукты постепенно растут в магазинах по всей стране, и наш регион - не исключение. Надо учитывать фактор инфляции. По сравнению с прошлым годом, заметно поднялись цены на«молочку», сыры, овощи, мясо, сладости и многое другое. Логично, что продуктовая корзина подорожала. Экономить сейчас очень сложно. Конечно, выручают скидки и акции, но ведь не всегда есть время бродить по супермаркетам и искать самые дешевые продукты.А еще появилась тенденция осознанности потребления. Если раньше семьи запасались провизией на неделю вперед, то сейчас многие заходят в магазин почти каждый день и покупают понемногу - только самое необходимое к столу.

КСТАТИ

На что еще тратим больше?

Кожаные куртки, пальто, теплые платья, юбки и брюки, чулки и носки, сапоги и ботинки, - в сентябре эти вещи в Иркутской области подорожали в среднем на 1-2% .

На что еще выросли расходы сибиряков? На обучение: техникумы теперь обходятся студентам и их родителям на 8,8% дороже, госуниверситеты - на 7,7%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самый дорогой бензин в Сибири:

Топливо в Иркутске влетает в копеечку

Для автомобилистов насущный вопрос – стоимость бензина. На носу зима, и чтобы прогреть машину, требуется все больше топлива. Итак, по данным Росстата, в среднем за литр бензина в октябре иркутяне отдают 45,87 рубля. Это самый высокий ценник по Сибири. Так, в Новосибирске машины заправляют по цене 42,65 рубля, в Красноярске – 42,23. Выгоднее всего «кормить» авто в Барнауле – 42,03 рубля за литр. Но по сравнению с мегаполисами мы все-таки меньше тратимся на заправку. Например, в Москве бензин в среднем стоит 46,50, в Санкт-Петербурге – 45,85.

Стоимость топлива в столице Восточной Сибири

Марка за литр

АИ-92 - 41,59 рубля

АИ-95 - 44,07 рубля

АИ-98 - 50,43 рубля