2019-10-28T15:27:40+03:00
Дом. Семья

Лучше, чем у любой современной девушки: собака с бровями из Братска покорила интернет

Необычную собаку назвали Фрида - в честь знаменитой художницы [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Лучше, чем у любой современной девушки: собака с бровями из Братска покорила интернет. Фото: скриншот видео со страницы dobrye_ruki_bratsk.Лучше, чем у любой современной девушки: собака с бровями из Братска покорила интернет. Фото: скриншот видео со страницы dobrye_ruki_bratsk.
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«Смотрите, какое чудо природы! Эксклюзив!» - необычная собака с бровями из Братска на днях просто покорила интернет. Фотографии белой дворняги с черными, словно нарисованными углем изящными бровями появились на страницах в соцсетях приюта «Добрые руки».

- Одна девушка случайно увидела эту собачку возле больницы, и конечно, не смогла пройти мимо, - рассказывает «Комсомолке» сотрудница приюта Олеся Новопольцева. - Спросила в учреждении, чья это собака. Узнала, что пес ночует на улице уже двое суток, ну и забрала его к себе. Сначала она подумала, что над собакой поиздевались дети, намалевали ей брови. Пыталась ее отмыть, правда, безуспешно. А потом принесла к нам – у себя поселить возможности не было.

Собака с бровями из Братска покорила соцсети..Видео: dobrye_ruki_bratsk.

Этой красотке дали кличку под стать – Фрида, в честь знаменитой художницы с яркими густыми бровями. Заметили, что она игривая и веселая, любит веселиться. Поняли, что найти новых хозяев будет несложно. Сняли фото и видео и выложили в интернет.

«Девочка, около трех месяцев, очень ласковая, ищет самую любящую семью!» – бросили клич сотрудники приюта «Добрые руки». – «Кто готов стать родителями этой очаровательной малышки - выстраиваемся в очередь! Второй такой нет в природе!»

Пост в Инстаграме тут же собрал более 900 лайков, десятки комментариев. Сибиряки были в полном восторге от необыкновенной собачки: «Ой, какая красавица. Бровки такие красивые, лучше, чем у любой современной девушки», «Звезда!» «Собака бровиста».

Собачку назвали Фрида - в честь известной художницы. Фото:dobrye_ruki_bratsk.

Собачку назвали Фрида - в честь известной художницы. Фото:dobrye_ruki_bratsk.

В тот же день Фриду забрала домой новая хозяйка. Девушка написала в соцсетях: «Я сижу и рыдаю. Я не могу поверить, что это случилось. Сколько раз себе представляла, какая у меня будет собака. Она еще круче, чем выглядит. И дело даже не в бровях! Это как в жизни - встречаешь человека, совершенно незнакомого, и он вдруг становится для тебя всем. Так и с животинушкой. Она словно всегда тут жила».

- Таких необычных псов никогда еще не видели, все были поражены, - смеется Олеся Новопольцева. – Я сначала сомневалась, думала, это краска. Но нет – у нее все натуральное, а другие пусть завидуют!

ИСТОЧНИК KP.RU

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