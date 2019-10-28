Ничего не ем и толстею: сибиряк, сидя на диете, за полгода поправился на 50 килограммов

Последние полгода режим питания у 33-летнего Алексея Русина из Усть-Илимска почти как у фитнес-модели: дробное питание 5 раз в день по 100 г низкокалорийной пищи и ни крошки мучного и сладкого. Правда, несмотря на строгую диету, похвастать отличной фигурой Алексей не может. Сейчас он весит рекордные для него 196 кг! И вес, по его словам, не то что не уменьшается, а наоборот, с каждым месяцем ползет вверх. Начиная с весны, уже сидя на листьях салата, сибиряк потолстел почти на 50 кг.

- Я с детства был полным, - рассказывает «КП-Иркутск» Алексей Русин. - В юности вес достиг 100 кг. За питанием не следил, особенно после того как в 2014 году от сердечной недостаточности умер мой отец. Стресс я заедал вредной пищей: ел шоколадки, колбасу, пил газировку. Так располнел до 140 кг.

Так Алексей Русин выглядел несколько лет назад. Фото: личный архив Алексея Русина.

А в январе этого года в семье Алексея произошла еще одна беда - умер любимый дедушка. После этого домашние весы мужчину уже не выдерживали. Когда весной стрелка перевалила за 150, Алексей пошел в больницу на прием к эндокринологу.

- Я испугался, ведь мой отец перед смертью располнел до 220 кг, - продолжает Алексей Русин. – Подумал, вдруг и меня болезнь прихватит так же неожиданно. Так что решил провериться. Врачи сказали, что у меня резко поднялся сахар в крови. Выписали таблетки - вот и все лечение. Посоветовали придерживаться диеты и больше двигаться.

Выдали медики Алексею Русину и рекомендации, как правильно питаться. В списке того, от чего мужчине нужно было отказаться в первую очередь, значились соленые, жареные, острые, копченые и жирные блюда. А также колбасы, сосиски, сыры больше 30% жирности, масло, майонез, сало, сметана, сладкие сырки, макароны, газировка, кофе, алкоголь и т. д. Проще говоря, запретили почти все, чем питался Алексей ранее. Вместо этого ему предстояло привыкнуть к отварной пище вроде гречневой и ячневой каши, куриным бульонам, несладкому йогурту, овощным супам, нежирному творогу. Алексей утверждает, что сразу изменил свой рацион и сел на диету, но это не помогло.

- Да, я стал есть 5 раз в день, но по маленьку: не более 100 граммов, - говорит Алексей. – Утром ем кашу или яйца, в обед - суп из маленькой тарелочки, в полдник – помидорку или яблоко, на ужин – максимум гречку и кефир. Сладкое и мучное - ни-ни. Двигаться стал больше. Например, старался в день проходить 4 тысячи шагов. Но все без толку. Вес продолжал расти. В октябре я встал на весы в больнице и ахнул – 196 кг! То есть с весны, даже сидя на диете, я набрал почти 50 кило.

А так выглядит сейчас. Вес мужчины почти 200 кг. Фото: личный архив Алексея Русина.

По словам Алексея, чтобы не нарушать режим питания, контейнеры с «правильной» едой он, словно качок из спортзала, носит даже на работу. Мужчина трудится охранником на предприятии. Да, работа сидячая, поэтому здесь не помешали бы как раз тренировки в спортзале. Врачи разрешили Алексею заниматься на беговой дорожке, но посещать фитнес-клуб у него возможности нет - финансы не позволяют. Сибиряк живет с бабушкой, которая также переживает за внука.

- Сейчас мой вес застыл на цифре 196 кг, - вздыхает Алексей. – Он больше не поднимается, но в то же время и не уменьшается ни на грамм. Это при том, что я до сих пор соблюдаю диету. Поэтому хотелось бы пройти полное обследование и узнать, что со мной происходит. В нашем городе такой возможности нет. Здесь я только анализы сдаю. Может быть, найдется какой-нибудь грамотный диетолог или эндокринолог, который поможет мне или хотя бы поставит правильный диагноз?

ЗВОНОК ВРАЧУ

Ирина КОШИКОВА, врач-эндокринолог: "Нужно быстрее обратиться к бариатрическим хирургам"

- Не видя результатов анализов, сказать, что происходит с Алексеем, невозможно. В любом случае только 4% ожирения приходится на эндокринные заболевания, остальные 96% зависят от образа жизни. Такое ожирение может возникнуть из-за заболеваний щитовидной железы, надпочечников, центральной нервной системы, центральных нервных желез и т. д. Если пациент стремительно набирает вес - значит, он нарушает диету. Опять же мы не знаем, на самом ли деле он ходит 4 тысячи шагов в день? При массе тела почти в 200 кг для этого нужно прикладывать усилия, это большая нагрузка на суставы. Если диета действительно не помогает, лучший совет Алексею – быстрее обращаться к бариатрическим хирургам, чтобы они помогали ему худеть, потому что у него уже запредельный вес. Могут возникнуть осложнения в виде диабета, гипертонии, артроза суставов. Также нужно проверить сердце. Чем дальше, тем заболеваний будет больше.