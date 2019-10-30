2019-10-30T11:21:44+03:00
Экономика

Три солнечных электростанции общей мощностью около 60 млн. кВтЧ открыли в Бурятии

В республике решено использовать энергию светила, которое сияет здесь более 2100 часов в году
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Три солнечных электростанции общей мощностью около 60 млн. кВтЧ открыли в Бурятии.Три солнечных электростанции общей мощностью около 60 млн. кВтЧ открыли в Бурятии.
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На Байкале почти всегда солнечно. Количество дней, когда светило на горизонте, во многих районах серьезно зашкаливает за 300. Грех не использовать. В Бурятии всерьез взялись за эксплуатацию энергии, полученной «из воздуха». Одна солнечная электростанция, в поселке Бичура, мощностью 10 МВт, действует уже 2 года. Эксперимент удался.

И вот еще в трех районах - Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском – открылись такие же, но мощнее – каждая рассчитана на 20 млн кВтч, этого хватит для того, чтобы удовлетворить потребности в энергии 25 тысяч жителей. А если учесть, что завершается строительство станции и в Хоринском районе, то к концу 2019 года в Бурятии будет пять солнечных электростанций. В их строительстве принимают участие фирмы из Германии.

- У нас очень много солнца, и надо использовать те природные преимущества, которые у нас есть, -заявил на торжественной церемонии открытия станций глава республики Алексей Цыденов. – Ведь солнечные электростанции – это снижение выбросов углекислого газа до 10 000 тонн в год. Это пойдет на пользу экологии нашей республики и уникальной экосистемы озера Байкал.

В Бурятии уже подсчитали – солнечные электростанции позволяют снизить нагрузки на существующие сети, оптимизировать потоки электроэнергии. Кроме того, появились и новые рабочие места, и поступления в бюджет – 50 млн. рублей налогов.

В планах в ближайшие три года построить еще две солнечные электростанции. В результате к 2022 году в республике «от солнца» будут получать более 145 МВт электричества. Для сравнения – мощность Иркутской ГЭС – 660мВт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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