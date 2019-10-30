Новые виды мошенничества: пенсионерка из Братска отдала 2,5 млн рублей, поверив лже-агентам спецслужб

- Здравствуйте! Я представитель спецслужб. С вашей карты пытались снять деньги, но нам удалось предотвратить преступление. Поможете, найти негодяев? Они изобрели новый, опасный способ «развода» людей, – такой странный звонок в августе сильно встревожил пожилую братчанку. Оказалось, это новый вид мошенничества.

Она без долгих раздумий согласилась сотрудничать со «специалистом»: все-таки защитить других от аферистов – благое дело!

- Значит, действуем так: вы будете переводить деньги на счет мошенников, который я вам сообщу, а мы проследим, к кому эти деньги «утекают», - приятный мужской голос уговаривал женщину. - Не переживайте, все под контролем! Ваши деньги очень скоро вернутся к вам, а преступников найдут и накажут.

Вдохновленная участием в «спецоперации» братчанка стала переводить деньги. 10 тысяч, 100 тысяч, миллион рублей… Ее банковский счет очень быстро опустел, а «сотрудник» продолжал названивать.

- Мы уже практически «на хвосте» у аферистов, не подведите нас! Перечислите еще небольшую сумму, – упорно говорил незнакомец.

Так, пенсионерка отдала все сбережения, потом влезла в кредиты и даже попросила супруга взять ссуду в банке. За три месяца сибирячка отправила мошенникам 2,5 миллиона рублей! И, наверное, перечислила бы еще больше, но о подозрительных переводах узнала ее дочь.

- Мама, да ведь тебя обманули! – ахнула она. И бегом в полицию.

Сама братчанка до последнего не верила, что стала жертвой аферистов. Уж больно убедителен был этот мужчина из «спецслужб». Кто он, откуда и как вернуть деньги, теперь выясняет полиция. Такая мошенническая схема – одна из самых новых.

- Чтобы люди поверили, преступники ссылаются на столичные ведомства со звучными названиями: министерство финансового контроля, службу возврата вкладов, управление правительственного надзора.Но ведь таких не существует! - комментируют в ГУ МВД по Иркутской области. - И еще помните, что правоохранители никогда не используют чужие деньги, чтобы найти преступников.

Да уж, мошенник нынче изобретателен. Еще один оригинальный способ обмана: оформить кредит на чужое имя. На эту уловку недавно попалась жительница Тулуна. Ей позвонили из «службы безопасности банка», попросили данные паспорта и банковской карты, якобы для защиты сбережений. А потом на счет женщины неожиданно «упали» 70 тысяч рублей! По указанию аферистов, сибирячка перевела деньги на их виртуальный кошелек. И не сразу поняла, что ей теперь выплачивать чужой заем.

Третья схема, которая стала популярна у аферистов в Иркутской области в этом году, связана с подработками в интернете. Так, мужчина из Саянска перевел 350 тысяч рублей на счет, указанный на сайте-лохотроне, поверив, что эти деньги через пару дней вернутся ему в двойном размере. При этом он установил программы, через которые мошенники подключились к его компьютеру и видели все переводы.

- За 10 месяцев этого года на удочки мошенников уже попались 1511 сибиряков!Для сравнения, за весь прошлый год жертв было меньше, всего 1369 человек, - комментирует сотрудник ГУ МВД по Иркутской области Александр Сверлов. – Почему так? Дело в том, что преступники не только изобретают новые схемы, но и «совершенствуют» старые. Например, они теперь легко маскируют свои телефонные номера под чужие. То есть вам может позвонить якобы ваш знакомый и просить денег! Так что будьте осторожнее. Лже-сотрудники банков тоже сейчас по-новому усыпляют бдительность: они называют своим жертвам первые и последние цифры их карт. Это относительно распространенные данные, поэтому их могут угадать. Но ни в коем случае нельзя идти у аферистов на поводу и озвучивать номер карты полностью.

БДИ!

Советы, как не попасться на удочку аферистов

• Если получили странные звонки или сообщения о блокировке счета, звоните в банк по телефону «горячей линии». Не озвучивайте личные данные, номера карты и пароли из смс-сообщений.

• Не устанавливайте неизвестные программы, которые вам советуют якобы для подработки в интернете.

• Не переводите деньги незнакомцам! Страховые счета, чужие виртуальные кошельки – все это обман. Сотрудники банков никогда не попросят об этом клиентов.