Валентин Нелюбов покинул пост начальника ГУ МЧС по Иркутской области

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов покидает свой пост, который занимал с марта 2014 года. Как сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ведомства, Валентин Нелюбов уходит на повышение. Его откомандировали на работу в Москву, где он, скорее всего, возглавит один из департаментов МЧС России. Правда, официально приказ о его назначении пока не подписан.

Отметим, что высокий профессионализм Валентина Нелюбова и работу МЧС Приангарья под его руководством оценил глава МЧС России Евгений Зиничев. При этом, кто займет вакантную должность Валентина Нелюбова, неизвестно. Пока же обязанности руководителя выполняет первый заместитель начальника Вячеслав Федосеенко.

Добавим, что Валентин Нелюбов не раз становился гостем программ на радио "Комсомольская правда" в Иркутске. Наш коллектив желает ему удачи и успехов в дальнейшей службе!

СПРАВКА «КП»

Валентин Николаевич Нелюбов

Родился 15 сентября 1965 года в Свердловске Луганской области Украинской ССР.

В 1988 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. С 1988 по 1990 год проходил службу в Вооруженных силах.

С 1990 по 2003 год служил на различных должностях в подразделениях государственной противопожарной службы Магаданской области. В 2003-м его направили для дальнейшего прохождения службы в Иркутск, где прошел путь от начальника пожарной части до заместителя начальника управления (организации пожаротушения и применения сил и средств) — начальника отдела (организации службы и подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований) Главного областного управления противопожарной службы.

В июне 2008 года стал заместителем начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.

В июне 2013 года назначен на должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области. В марте 2014 года стал уже начальником регионального управления МЧС.

За высокий профессионализм в работе и личное мужество неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Награжден медалью «За отвагу на пожаре». Имеет квалификационное звание «Специалист 1-го класса».

ФАКТ

В 2006 году Валентин Нелюбов участвовал в спасательных работах при ликвидации последствий авиакатастрофы аэробуса А-310 в Иркутске. Также участвовал в ликвидации последствий наводнений и тушении лесных пожаров в Приангарье.