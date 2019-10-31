2019-10-31T13:01:31+03:00
Общество

Сайт «Комсомольской правды» в Иркутске» побил рекорд посещаемости

В октябре материалы сайта irk.kp.ru достигли максимума - 2,8 миллиона просмотров в месяц
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В октябре материалы сайта irk.kp.ru достигли максимума - 2,8 миллиона просмотров в месяц.В октябре материалы сайта irk.kp.ru достигли максимума - 2,8 миллиона просмотров в месяц.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ
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Если вы читаете эти строки, то наша радость – это и ваша заслуга. А радость у нас большая: на 1,32 миллиона аудитории хватит! Согласно данным установленного на нашем сайте счетчика Liveinternet (они доступны каждому), в октябре 2019 года эта гигантская аудитория просмотрела новости, статьи, видео и фоторепортажи сайта 2,8 млн раз.

Прошлый рекорд по общему количеству просмотров был поставлен в январе 2018 года – 2,5 миллиона. Что касается посетителей, то обычно на иркутскую страницу сайта их заходит около миллиона в месяц. Это очень много, но столько, как в этом октябре, не было никогда. А это значит, что вы, наши читатели, с нами. Вы доверяете информации «Комсомольской правды». Ну а мы стараемся для вас делать хорошие материалы, находить интересные истории, с колес давать новости.

Наш сайт идет в ногу со временем – около 70% читателей переходят на наш сайт со смартфонов. А их владельцы, как мы знаем, это самая мобильная публика. Они смотрят новости всюду: и в маршрутке по дороге на работу, и в перерывах между парами в университете, и даже (тсс, пока начальство не слышит!) на работе.

И это не просто слова. Если аудиторию ТВ и даже газет так просто не просчитаешь, то о своем читателе мы знаем все. На это есть статистика. Итак, как правило, это владельцы смартфонов. Среди них примерно поровну тех, кому от 25 до 34 и от 45 до 54. И чуть больше тех, кто сегодня рулит ситуацией, - 35 - 44 летних и… тех, кто старше 55. Они тоже активны и мобильны.

Наши читатели интересуются не только срочными новостями, которые традиционно вызывают интерес, но и большими материалами. В октябре среди наших читателей пользовались популярностью конкурс «Классный учитель» и истории о том, как прохожие спасали женщину от разъяренного алабая, невероятно как оказавшегося на свободе. Иркутян интересовало и наше расследование о том, как обманывают в супермаркетах, и шуточный материал о нелепых ошибках современных школьников, которые мы подготовили ко Дню учителя, а также статьи о политике и экономике, полномасштабные отчеты с концертов и мероприятий, материалы о погоде (куда без них осенью) и фоторепортажи.

Мы готовы и дальше радовать вас нашими новостями, эксклюзивными комментариями и интервью. Оставайтесь с нами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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