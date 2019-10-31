Более 600 жителей Иркутской области пострадали от действий негосударственных фондов

Средства пенсионных накоплений жителей Иркутской области незаконно переведены в негосударственные пенсионные фонды. Люди об этом, возможно, даже и не знают. Пострадавших сотни, их число продолжает расти. Что делается сегодня, чтобы защитить права граждан? Как вернуть накопления? Об этом мы поговорили с заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным.

Жертвами обмана стали люди из разных уголков страны. Пока по всей России выявлено около 500 тыс. человек, пенсионные накопления которых вдруг оказались в негосударственном фонде «Будущее», который зарегистрирован в Москве.

- Механизмы схемы перевода накоплений частично известны, - говорит Роман Шергин. – Как правило, агенты, которые получают денежное вознаграждение за привлечение новых клиентов в фонд, фальсифицировали документы о переводе накоплений, подделывали подписи граждан и заверяли их поддельными подписями нотариусов.

Прокуратурой Иркутской области совместно с Пенсионным фондом РФ уже установлено более 600 пострадавших от действий предприимчивых дельцов. Не все из них якобы переводили деньги в негосударственный пенсионный фонд «Будущее», в деле фигурируют и другие НПФ. По всем случаям проведена проверка, прокуроры в суды направили 106 исковых заявлений о признании заключенных договоров недействительными и возврате накоплений в Пенсионный фонд России.

Уже удовлетворено 25 исков.

Также материалы направлены в следственные органы, в регионе возбуждено 17 уголовных дел. Но это происходит по всей стране. Часть случаев квалифицировано как мошенничество, другие связаны с подделкой документов. Дела могут быть объединены.

- Мы подозреваем, что пострадавших в Иркутской области намного больше, чем выявлено сегодня, - отметил Роман Шергин. - Поэтому призываем граждан проверить свои пенсионные накопления. Сделать это можно через портал Госуслуг, или в отделениях Пенсионного фонда.

Обнаружив, что накопления переведены в какой-то фонд, человек должен написать заявление в прокуратуру.

- Если гражданин в конце заявления добавит просьбу обратиться в суд в его интересах при выявлении нарушений, то это упростит нам работу, - сказал Роман Шергин. – А чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем не при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные неизвестным лицам.

Не предпринимая никаких мер, человек, накопления которого незаконно перевели в другой фонд, потеряет начисленные проценты, ведь доходы от инвестирования он может получать только, если средства находятся в фонде в течение пяти лет. Кроме того, тот же фонд «Будущее», вкладывая деньги граждан, в последние два года получал не прибыль, а убыток. То есть, накопления, которые там находились, не росли, а уменьшались. В среднем потеря дохода может составить 40 тыс. рублей. Это, конечно же, не лучшим образом скажется на размере будущей накопительной пенсии.

КОНКРЕТНО

Как отследить свои пенсионные накопления?

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и на портале Госулуг есть вся информация о пенсионных накоплениях.

Там же можно запросить выписку из индивидуального лицевого счета. Кроме того, информацию можно получить в клиентской службе любого управления ПФР, или в МФЦ. При подозрении на незаконные действия с пенсионными накоплениями обращайтесь в полицию и прокуратуру.