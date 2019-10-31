2019-10-31T14:11:58+03:00
Общество

Более 600 жителей Иркутской области пострадали от действий негосударственных фондов

Сибиряков призывают проверить свои пенсионные накопления
Юлия УЛЫБИНА
Поделиться:
Агенты фальсифицировали документы и подделывали подписи.Агенты фальсифицировали документы и подделывали подписи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Средства пенсионных накоплений жителей Иркутской области незаконно переведены в негосударственные пенсионные фонды. Люди об этом, возможно, даже и не знают. Пострадавших сотни, их число продолжает расти. Что делается сегодня, чтобы защитить права граждан? Как вернуть накопления? Об этом мы поговорили с заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным.

Жертвами обмана стали люди из разных уголков страны. Пока по всей России выявлено около 500 тыс. человек, пенсионные накопления которых вдруг оказались в негосударственном фонде «Будущее», который зарегистрирован в Москве.

- Механизмы схемы перевода накоплений частично известны, - говорит Роман Шергин. – Как правило, агенты, которые получают денежное вознаграждение за привлечение новых клиентов в фонд, фальсифицировали документы о переводе накоплений, подделывали подписи граждан и заверяли их поддельными подписями нотариусов.

Прокуратурой Иркутской области совместно с Пенсионным фондом РФ уже установлено более 600 пострадавших от действий предприимчивых дельцов. Не все из них якобы переводили деньги в негосударственный пенсионный фонд «Будущее», в деле фигурируют и другие НПФ. По всем случаям проведена проверка, прокуроры в суды направили 106 исковых заявлений о признании заключенных договоров недействительными и возврате накоплений в Пенсионный фонд России.

Уже удовлетворено 25 исков.

Также материалы направлены в следственные органы, в регионе возбуждено 17 уголовных дел. Но это происходит по всей стране. Часть случаев квалифицировано как мошенничество, другие связаны с подделкой документов. Дела могут быть объединены.

- Мы подозреваем, что пострадавших в Иркутской области намного больше, чем выявлено сегодня, - отметил Роман Шергин. - Поэтому призываем граждан проверить свои пенсионные накопления. Сделать это можно через портал Госуслуг, или в отделениях Пенсионного фонда.

Обнаружив, что накопления переведены в какой-то фонд, человек должен написать заявление в прокуратуру.

- Если гражданин в конце заявления добавит просьбу обратиться в суд в его интересах при выявлении нарушений, то это упростит нам работу, - сказал Роман Шергин. – А чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем не при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные неизвестным лицам.

Не предпринимая никаких мер, человек, накопления которого незаконно перевели в другой фонд, потеряет начисленные проценты, ведь доходы от инвестирования он может получать только, если средства находятся в фонде в течение пяти лет. Кроме того, тот же фонд «Будущее», вкладывая деньги граждан, в последние два года получал не прибыль, а убыток. То есть, накопления, которые там находились, не росли, а уменьшались. В среднем потеря дохода может составить 40 тыс. рублей. Это, конечно же, не лучшим образом скажется на размере будущей накопительной пенсии.

КОНКРЕТНО

Как отследить свои пенсионные накопления?

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и на портале Госулуг есть вся информация о пенсионных накоплениях.

Там же можно запросить выписку из индивидуального лицевого счета. Кроме того, информацию можно получить в клиентской службе любого управления ПФР, или в МФЦ. При подозрении на незаконные действия с пенсионными накоплениями обращайтесь в полицию и прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев организуют крупное мероприятие в честь дня рождения торгового центра «Европейский»
Предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев масштабно отпразднуют день рождения одного из самых посещаемых в мире торгового центра «Европейский»
Новости 24
Парковку запретят на двух иркутских улицах в ноябре
23 партии товаров с повышенным уровнем радиации обнаружены в Иркутске
Иркутский благотворительный фонд «Я Волонтер» вышел в финал конкурса «Добровольцы России»
Сергей Сокол: Иркутской области необходимо активнее включаться в нацпроект «Экология»
В Иркутске бабушка с внуком попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте
Сеть супермаркетов «Слата» модернизируют
Больная туберкулезом молодая мама из Бурятии не хотела лечиться, но ее заставил суд
Андрей Лабыгин лишился должности вице-спикера Думы Иркутска
Очередной отказ в строительстве завода на Байкале получили китайские инвесторы
Движение по улице Петрова в Иркутске перекроют в ночь с 1 на 2 ноября
Пообещали исцелить от недуга: мошенницы выманили 100 тысяч рублей у 79-летней хромой пенсионерки из Усолья-Сибирского
Почти 11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Иркутской области
Вопросы утилизации и переработки отходов обсудили на площадке ТПП Восточной Сибири
В Иркутской области унесенные штормовым ветром крыши домов восстановят за счет резервного фонда региона
Крупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в Братске
Перерабатывать мусор в строительные материалы будут на острове Ольхон
Лучшие друзья: волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде
Авария с участием двух большегрузов произошла на Култукском тракте в Иркутской области
В Иркутске разработали первый онлайн-курс «Байкаловедение»
БТР и джип столкнулись в Улан-Удэ
Лежала возле трассы: найденная в бессознательном состоянии пенсионерка умерла в больнице Иркутской области
ВХЛ: ХК «Ермак» разгромно проиграл казанскому «Барсу»
12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск
Сибиряк на вездеходе задавил своего товарища
Писатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020»
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Строительство дорог и соцобьектов обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Бохане
Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области