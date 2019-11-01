«Белореченское» делает ставку на качество

Предприятие предоставило для дегустации свой вкусный продукт – пельмени «Домашние». Гости фестиваля оценили его в народном голосовании и присудили победу в номинации «Сибирский характер».

Народный фестиваль "Байкальские пельмени - 2019" СХ ПАО Белореченское .

45 лет сельхозпредприятие держит марку как надежный производитель продуктов питания.

Товары под маркой «Белоречье» давно полюбились жителям Иркутской области. За 45 лет предприятие выросло в огромный агропромышленный комплекс, на его долю приходится 35% всей произведенной в регионе продукции! Яйца, молоко, мясо, колбасы, картофель, морковь и многое другое ежедневно покупают тысячи семей. И, конечно, СХ ПАО «Белореченское» - постоянный участник выставки «Агропромышленная неделя», на которой представляет новую продукцию. В этом году это филейная и гостовская колбаса «Русская» и, безусловно, в подтверждение высокого качества - молоко и творог.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Как отмечает Елена Орлова, руководитель отдела маркетинга СХ ПАО «Белореченское», в 2019-м ставка сделана как раз не на количество продукции (объемы итак велики), а на качество. Вложено около миллиона рублей в модернизацию: закупили комбайны, построили фермы, усовершенствовали перерабатывающее оборудование, что позволило увеличить качественные показатели до 20%. Благодаря этому продукция поступает на прилавки магазинов каждый день. Нет нужды закупаться впрок. К концу срока годности она остается такой же свежей, как и в первый день производства.

Так, удалось увеличить поголовье крупнорогатого скота более чем в пять раз. Сегодня это 6650 тысяч голов дойного стада, дающего 150 - 160 тонн молока в день. А в ближайшей перспективе - строительство еще двух молочно-товарных ферм на 800 голов элитной породы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Сельхозпредприятие развивает и базу по переработке. В начале октября в Усолье-Сибирском открылся единственный в Иркутской области цех по производству молочного компонента для детского и спортивного питания. Он перерабатывает 5,5 тысячи тонн сырого молока, на выходе это 500 тонн молочного компонента в год.

«Белореченское» - ведущий производитель куриного яйца с долей на рынке области 72%. «Куриное царство» предприятия составляет более 2,6 млн голов. Зоотехники и ветеринары постоянно работают над улучшением технологии содержания птиц, используя передовой мировой опыт.

Несмотря на капризы погоды минувшего лета, удалось собрать хороший урожай - почти 300 тысяч тонн зерновых, кормовых и овощей. Увеличивают и базу хранения, что позволяет в целости и сохранности держать на складах десятки тысяч тонн зерна. Третий год сельхозпредприятие выращивает рапс, с полей собрали 12 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы произвести 4 тысяч тонн масла. Обустроили полный цикл по переработке рапсового масла - сушилка, зерноочистительный комплекс, хранилище. На предприятии появилось новое производство, а значит, и дополнительные рабочие места. Планируется поставлять это масло на рынки России и Китая.

Словом, 45 лет СХ ПАО «Белореченское» держит марку как надежный отечественный производитель продуктов питания.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

ЦИФРЫ

Итоги 2019 года

623 000 000 штук куриных яиц

49 000 тонн молока

13 500 тонн картофеля

7200 тонн овощей

4600 тонн мяса

87% ассортимента продуктов питания из продовольственной корзины выпускают в «Белореченском».

https://www.belor.ru/