2019-11-01T08:11:10+03:00
Наука

Семена редких растений Байкала будут храниться в вечной мерзлоте

Первая коллекция растений из Красной книги уже отправлена в Якутск
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Семена редких растений Байкала будут храниться в вечной мерзлоте.Семена редких растений Байкала будут храниться в вечной мерзлоте.Фото: Александр РОГОЗА
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Первые, тщательно отобранные учеными образцы краснокнижных растений уже отправлены в Якутск. Там создано уникальное криохранилище семян в вечной мерзлоте. Такая экстренная заморозка сохранит их на многие десятилетия, а то и столетия. Проект начат год назад, и тогда материал из собственных коллекций предоставили для выращивания в фермерских хозяйствах Бурятии и Иркутской области Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Ботанический сад ИГУ, Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений. Сейчас уже собраны готовые к хранению семена.

- В последнее десятилетие мы наблюдаем, как катастрофически сокращается биологическое разнообразие лекарственной флоры Байкальского региона, - поясняет необходимость этого проекта доктор фармацевтических наук, зав лабораторией медико-биологических исследований Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Тамара Асеева. - Одним из способов сберечь уникальные виды является заморозка генетического материала. Таким образом, удастся сохранить их для последующего размножения на многие десятилетия. Это непростая процедура, но есть шанс что в награду человечество может получить базу данных по тем байкальским растениям, которых к тому времени, возможно, уже не останется в природе.

Федеральное криохранилище семян растений открыто на территории Института мерзлотоведения в Якутске 7 лет назад. Здесь в вечной мерзлоте, на глубине 9 метров будут заложены для будущих исследований до 100 тысяч образцов семян сельскохозяйственных, редких, исчезающих, и просто ценных и перспективных видов растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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