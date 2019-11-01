В Братске из-за менингита умер маленький ребенок

Шокирующее известие потрясло жителей Братска. Умер малыш. За несколько часов буквально на глазах "сгорел" от скоротечного менингита в городской детской больнице и врачи ничем не смогли помочь. Как такое может быть?

Вот сухие данные из официальной оперативной сводки мэрии города Братска за 28 октября. "Генерализованная менингококковая инфекция молниеносного течения, доставлен в детскую больницу в 19.10, смерть наступила в 22.15". Ребенку было всего лишь 1 год и 7 месяцев и его только-только отдали в детский сад.

В самом детском саду сейчас идут проверки, специалисты Роспотребнадзора проводят расследования этого случая, а здоровье детей проверяют ежедневно.

Как же здоровый маш мог за несколько часов умереть от менингита? Увы, оказывается такое возможно. Эта инфекция очень коварна. Она действительно может развиваться молниеносно у тех крох, которые еще не имеют опыта общения со сверстниками, а мамы с папами дома оберегали их от всех вирусов и инфекций. Поэтому их иммунная система при встрече с врагом совершенно не способа дать отпор и первое знакомство может оказаться фатальным. .

СПРАВКА "КП"

Что такое менингит

Менингит – инфекционная болезнь, которая приводит к воспалению оболочек головного и спинного мозга. Передается она воздушно-капельным путем. Поразить менингит может любого вне зависимости от возраста и пола, однако велик риск заражения у детей с ослабленным иммунитетом. Наиболее эффективным способом защиты от бактериального менингита является вакцинация против пневмококка, менингококка и гемофильной палочки. Родителей просят при первых признаках заболевания ОРВИ или ОРЗ у ребенка – обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Симптомы менингита

Среди симптомов — высокая температура, головная боль, рвота, напряжение мышц шеи (ребенок лежит, выгнувшись назад, согнуть шею вперед и достать головой до верхней части груди невозможно), светобоязнь, спутанность сознания, иногда — геморрагическая сыпь.Как можно быстрее ребенка надо доставить в больницу.

Бактериальный менингит приводит к смерти примерно в 10% случаев, гибель при вирусных менингитах, если процесс не переходит в энцефалит - около 1%.

Могут развиться и серьезные неврологические нарушения: интеллектуальные; парезы, параличи; слепота; глухота (нейросенсорная тугоухость); гидроцефалия; судорожный синдром; ишемический инсульт. Подробнее о менингококковой инфекции