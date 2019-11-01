2019-11-01T17:21:02+03:00
Здоровье

В Братске из-за менингита умер маленький ребенок

Малышу было чуть больше полутора лет и он только начал ходить в детский сад
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Братске из-за менингита умер маленький ребенок.В Братске из-за менингита умер маленький ребенок.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Шокирующее известие потрясло жителей Братска. Умер малыш. За несколько часов буквально на глазах "сгорел" от скоротечного менингита в городской детской больнице и врачи ничем не смогли помочь. Как такое может быть?

Вот сухие данные из официальной оперативной сводки мэрии города Братска за 28 октября. "Генерализованная менингококковая инфекция молниеносного течения, доставлен в детскую больницу в 19.10, смерть наступила в 22.15". Ребенку было всего лишь 1 год и 7 месяцев и его только-только отдали в детский сад.

В самом детском саду сейчас идут проверки, специалисты Роспотребнадзора проводят расследования этого случая, а здоровье детей проверяют ежедневно.

Как же здоровый маш мог за несколько часов умереть от менингита? Увы, оказывается такое возможно. Эта инфекция очень коварна. Она действительно может развиваться молниеносно у тех крох, которые еще не имеют опыта общения со сверстниками, а мамы с папами дома оберегали их от всех вирусов и инфекций. Поэтому их иммунная система при встрече с врагом совершенно не способа дать отпор и первое знакомство может оказаться фатальным. .

СПРАВКА "КП"

Что такое менингит

Менингит – инфекционная болезнь, которая приводит к воспалению оболочек головного и спинного мозга. Передается она воздушно-капельным путем. Поразить менингит может любого вне зависимости от возраста и пола, однако велик риск заражения у детей с ослабленным иммунитетом. Наиболее эффективным способом защиты от бактериального менингита является вакцинация против пневмококка, менингококка и гемофильной палочки. Родителей просят при первых признаках заболевания ОРВИ или ОРЗ у ребенка – обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Симптомы менингита

Среди симптомов — высокая температура, головная боль, рвота, напряжение мышц шеи (ребенок лежит, выгнувшись назад, согнуть шею вперед и достать головой до верхней части груди невозможно), светобоязнь, спутанность сознания, иногда — геморрагическая сыпь.Как можно быстрее ребенка надо доставить в больницу.

Бактериальный менингит приводит к смерти примерно в 10% случаев, гибель при вирусных менингитах, если процесс не переходит в энцефалит - около 1%.

Могут развиться и серьезные неврологические нарушения: интеллектуальные; парезы, параличи; слепота; глухота (нейросенсорная тугоухость); гидроцефалия; судорожный синдром; ишемический инсульт. Подробнее о менингококковой инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВХЛ: ХК «Ермак» по буллитам проиграл клубу «Торпедо-Горький»
Для проезда с 4 по 15 ноября закрывают участок по ул. Грязнова в центре Иркутска
Стартовало голосование за звание «Народного участкового - 2019»: Иркутскую область представляет Олег Демидов
За мошенничество при продаже квартир на 18 миллионов рублей ответит предприниматель из Иркутска
Иркутск и Шелехов растут, а население других городов Приангарья уменьшается
Сергей Сокол: жители Приангарья просят увеличить финансирование проекта «Народные инициативы»
Ученый из ИГУ принимает участие во Втором ежегодном саммите «Большие вызовы для общества, государства и науки»
Авиабилет с открытой датой разыграют в День народного единства в Иркутске
Главную елку Иркутска начнут устанавливать в сквере Кирова в середине ноября
Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири поздравляет жителей региона с Днём народного единства
Свидетелей ДТП под Черемхово, в котором погиб водитель одной из столкнувшихся машин, ищет полиция
Молодого человека сбили насмерть на объездной дороге м-на Солнечный в Иркутске
Творчество молодых иркутских писателей 60-х годов представят в Центре Вампилова
Как врачи и библиотекари: по 100 тыс. рублей единовременно будут получать молодые тренеры Иркутска
На первенство Европы по сётокан в Испанию поедет иркутянин