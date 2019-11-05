Сварились в кипятке: оправдан сантехник, которого обвиняли в гибели пенсионеров из Ангарска

В Ангарске поставлена точка в громком деле о трагической гибели семьи пенсионеров, которые в феврале 2018 года погибли в собственной квартире из-за прорыва батареи. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, о трагедии, которая произошла в квартире 72-летней ангарчанки и ее 74-летнего мужа. В ночь на 12 февраля 2018 года на кухне пожилой пары, из чугунной батареи начал хлестать кипяток. Мужчина попытался самостоятельно устранить течь, но ему это не удалось. Его жена в это время сообщила о ЧП своей дочери.

Почему пенсионеры сразу не покинули квартиру, которая вдобавок наполнялась паром от воды температурой более 100 градусов, непонятно. Дверь у них была закрыта внутри, поэтому прибывшие спасатели не смогли быстро им помочь. Семейная пара, а также их домашние животные погибли от сильнейших ожогов.

Позже следователи выяснили, что ремонт в квартире погибших пенсионеров проводился в августе 2017 года. Тогда местный сантехник установил на батарее проходные пробки с шаровым краном на чугунном радиаторе. Ну а в ночь на 12 февраля произошло повреждение этого оборудования и кипяток хлынул наружу. Слесаря-сантехника обвинили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Полтора года он находился под подпиской о невыезде. 5 ноября, на заседании суда, гособвинитель запросил для сантехника 6 лет лишения свободы, но суд вынес оправдательный приговор.

- Сантехник признан невиновным, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

- В основу приговора легло то, что суд не нашел причинно-следственной связи между работой моего подзащитного и гибелью пенсионеров, - комментирует корреспонденту «КП-Иркутск» адвокат сантехника Дмитрий Ким. – Также экспертиза показала, что основной причиной разгерметизации отопительной системы стало самостоятельное демонтирование пробки хозяином квартиры. Да, возможно течь из батареи была. Но по нормативам, в период отопительного сезона, когда система находится под давлением, проводить работы нельзя.

Вторым доводом для оправдательного приговора, по словам адвоката, стало то, что у хозяина квартиры и его жены была реальная возможность покинуть помещение, которое заполнялось кипятком.

- Судя по распечаткам телефонных разговоров, после того, как из батареи началась утечка, у них было как минимум 15-17 минут, чтобы выйти из квартиры, - продолжает Дмитрий Ким. – Они могли покинуть жилье сразу после того, как позвонили в аварийку. Но они остались.

Будут ли подавать апелляцию родственники погибших пенсионеров, пока неизвестно. Ну а пока, чтобы подобные трагедии не повторились, коммунальщики советуют жильцам ни в коем случае не пытаться устранять течь из батарей самостоятельно, а немедленно вызывать специалистов.