2019-11-05T10:03:53+03:00
Происшествия

Приклеила 8 слитков скотчем к ступням: почти 2 кг золота пыталась вывезти в Китай жительница Забайкалья

Женщину поймали, когда она проходила металлоискатель [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Приклеила 8 слитков скотчем к ступням: почти 2 кг золота пыталась вывезти в Китай жительница Забайкалья. Фото: Дальневосточное таможенное управление.Приклеила 8 слитков скотчем к ступням: почти 2 кг золота пыталась вывезти в Китай жительница Забайкалья. Фото: Дальневосточное таможенное управление.
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Внимание таможенных инспекторов автомобильного пункта пропуска Забайкальск привлекла девушка лет 27, которая собиралась в туристическую поездку в Китай. Еще перед проходом контроля, она заметно нервничала и вела себя подозрительно, неестественно переставляя ноги при ходьбе. Ну а когда она своей необычной походкой подошла к металлоискателю, тот громко зазвенел, несмотря на то, что руки карманы дамы были пусты.

- Инспекторы попросили ее пройти еще раз, но звон вновь повторился, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко. – Тогда они проверили ее ручным металлодетектором, и оказалось, что звон идет, когда таможенник наводит его на ноги туристки. Женщину попросили разуться, и под носками у нее нашли 8 слитков из желтого металла, которые она приклеила скотчем к ступням.

Слитки весом 1863,81 грамма изготовлены кустарным способом. Фото: Дальневосточное таможенное управление.

Слитки весом 1863,81 грамма изготовлены кустарным способом. Фото: Дальневосточное таможенное управление.

Изъятое отправили на экспертизу, которая показала, что слитки весом 1863,81 грамма кустарным способом изготовлены из золота. Конечно, никаких промышленных проб, как и документов на изготовления или приобретения драгоценных изделий у туристки не было. Зато быстро удалось выяснить стоимость слитков. Ноги женщины действительно оказались золотыми, ведь она приклеила к ним более 5 миллионов рублей.

- Золото, по ее словам, сибирячка перевозила по просьбе гражданина Китая, который обещал ей заплатить за ее работу, - продолжает Марина Бойко. – Теперь в отношении туристки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов».

Добавим, что в этом году сотрудники таможенного поста Забайкальск уже не в первый раз задерживают россиян, которые пытаются перевезти золото в Китай. Так в августе женщина пыталась вывезти в Поднебесную 10 золотых слитков, которые она запихала под стельки в кроссовках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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