2019-11-05T18:07:56+03:00
Общество

Самец вышел на охоту: "синтоловый качок" Кирилл «руки-базуки» Терешин станцевал в трусах в иркутском клубе

Кирилл Терешин приехал в Иркутск почти на целую неделю [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самец вышел на охоту: "синтоловый качок" Кирилл «руки-базуки» Терешин станцевал в трусах в иркутском клубе. Фото: скриншот с видео.Самец вышел на охоту: "синтоловый качок" Кирилл «руки-базуки» Терешин станцевал в трусах в иркутском клубе. Фото: скриншот с видео.
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Эпатажный блогер и звезда всех российских ток-шоу Кирилл Терешин, который более известен как «руки-базуки», приехал в Иркутск. «Синтоловый качок», как еще называют Терешина, засветился в одном из модных ночных клубов, как несложно догадаться, сняв там очередной необычный видеоролик.

На видео, которое, очевидно снимают друзья Кирилла, и которое мы не можем показать полностью по этическим соображениям, события развиваются на какой-то репетиции, так как ни гостей в клубе, ни музыки нет. Но даже в тишине звезда Ютуба сумел выступить перед немногочисленными зрителями во всей красе. А помог ему в этом стоящий на сцене пилон.

- Самец вышел работать стриптизером, - сказал он, едва выйдя на сцену в одних трусах, носках и футболке. – Девочки, смотрите какая моя молодость красивая, -продолжил он, начав крутиться на пилоне.

Синтоловый качок Кирилл «Руки-базуки» Терешин станцевал в трусах в иркутском клубе.Видео: предоставлено "КП-Иркутск"

Правда, девочек в зале, судя по всему не было. Стриптиз качка прокомментировал лишь мужской голос за кадром.

- Как теперь с ним в одном номере ночевать, - задался кто-то вопросом.

То, что видео снято в Иркутске, подтвердил PR-менеджер Кирилла Терешина Александр. Оказывается в Сибирь «синтоловый качок» приехал до конца недели.

- В Иркутск мы приехали на баттл, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Александр. – По делам заехали в клуб. Там Кирилл увидел пилон и решил записать смешное видео. Этот ролик - просто прикол. Мы его еще даже никуда не выкладывали.

Напомним, раньше Кирилл Терешин был никому неизвестным пареньком из Пятигорска. Трансформировать себя с помощью синтола, он стал несколько лет назад, вернувшись из армии. Кирилл влил в свои руки шесть литров опасного вещества и увеличил объем бицепсов до 58 сантиметров. В скором времени "синтоловый качок" планирует раздуть руки до 68 сантиметров, а потом начнет "накачивать" другие части тела. Специалисты же считают, что увлечение парня синтолом может привести к серьезным последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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