2019-11-03T11:03:53+03:00
Происшествия

Зверское изнасилование и убийство в Забайкалье: СК России взял на контроль уголовное дело троих подростков

Они ворвались в чужой дом, надругались над женщиной, а мужчину жестоко избили
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Зверское изнасилование и убийство в Забайкалье: СК России взял на контроль уголовное дело троих подростковЗверское изнасилование и убийство в Забайкалье: СК России взял на контроль уголовное дело троих подростковФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Жуткое преступление произошло 27 октября в небольшом селе Кыринского района Забайкалья. Трое подростков (двоим по 16 лет и одному - 15) обвиняются в насильственных действиях сексуального характера и избиении до смерти.

Итак, как все случилось, по версии следствия? В тот роковой день парни силой ворвались в частный дом, где в это время находились мужчина и женщина. Незваные гости устроили настоящий ужас. Сначала набросились на даму, стали приставать к ней, домогаться. 40-летний мужчина защитить ее, увы, не смог. Ему самому так крепко досталось от подростков, что позже он умер от побоев.

- Следователи и полицейские в тот же день установили личности подростков, - рассказывают в СУ СК России. - Двое уже заключены под стражу, а третий под домашним арестом. Они обвиняются по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц". Выяснилось, что двое из этих парней раньше уже привлекались к уголовной ответственности.

Проводится расследование уголовного дела. Осмотрено место преступления, назначены судебные экспертизы, выясняется, были ли свидетели или другие соучастники. Из центрального аппарата СКР в Забайкалье направлены следователи-криминалисты в помощь местным специалистам.

- Помимо того, предстоит доследственная проверка в отношении органов системы профилактики Кыринского района, - добавляют в СУ СК РФ. - Следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

Отметим, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный водитель иномарки врезался в пассажирский автобус в Иркутске
МЧС: сильный ветер ожидается в Иркутской области
Внедорожник перевернулся под Ангарском, погиб 62-летний водитель
Автомобилист сбил 11-летнего школьника в Братске и скрылся
Гороскоп на 3 ноября от бурятских лам: отправляйтесь в путешествие
За рулем автомобиля, который врезался в памятник Александру III, мог быть сын экс-чиновника
Иркутянка Ольга Уразгалиева попала в команду Полины Гагариной в шоу "Голос"
Роспотребнадзор выявил 250 нарушений санитарных норм в детских садах Иркутской области
Карту объектов, доступных для инвалидов, начали формировать в Иркутской области
Жительница Боханского района незаконно прописала в своем доме иностранных граждан
Жителя Киренска осудили за кражу имущества на 1 миллион рублей
Движение транспорта на нескольких улицах Иркутска ограничат в ближайшее время
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 2 ноября отмечает день рождения
ВХЛ: ХК «Ермак» по буллитам проиграл клубу «Торпедо-Горький»
Для проезда с 4 по 15 ноября закрывают участок по ул. Грязнова в центре Иркутска
Стартовало голосование за звание «Народного участкового - 2019»: Иркутскую область представляет Олег Демидов
За мошенничество при продаже квартир на 18 миллионов рублей ответит предприниматель из Иркутска
Иркутск и Шелехов растут, а население других городов Приангарья уменьшается
Сергей Сокол: жители Приангарья просят увеличить финансирование проекта «Народные инициативы»
Ученый из ИГУ принимает участие во Втором ежегодном саммите «Большие вызовы для общества, государства и науки»
Авиабилет с открытой датой разыграют в День народного единства в Иркутске
Главную елку Иркутска начнут устанавливать в сквере Кирова в середине ноября
Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири поздравляет жителей региона с Днём народного единства
Свидетелей ДТП под Черемхово, в котором погиб водитель одной из столкнувшихся машин, ищет полиция
Молодого человека сбили насмерть на объездной дороге м-на Солнечный в Иркутске
Творчество молодых иркутских писателей 60-х годов представят в Центре Вампилова
Как врачи и библиотекари: по 100 тыс. рублей единовременно будут получать молодые тренеры Иркутска
На первенство Европы по сётокан в Испанию поедет иркутянин