Зверское изнасилование и убийство в Забайкалье: СК России взял на контроль уголовное дело троих подростков

Жуткое преступление произошло 27 октября в небольшом селе Кыринского района Забайкалья. Трое подростков (двоим по 16 лет и одному - 15) обвиняются в насильственных действиях сексуального характера и избиении до смерти.

Итак, как все случилось, по версии следствия? В тот роковой день парни силой ворвались в частный дом, где в это время находились мужчина и женщина. Незваные гости устроили настоящий ужас. Сначала набросились на даму, стали приставать к ней, домогаться. 40-летний мужчина защитить ее, увы, не смог. Ему самому так крепко досталось от подростков, что позже он умер от побоев.

- Следователи и полицейские в тот же день установили личности подростков, - рассказывают в СУ СК России. - Двое уже заключены под стражу, а третий под домашним арестом. Они обвиняются по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц". Выяснилось, что двое из этих парней раньше уже привлекались к уголовной ответственности.

Проводится расследование уголовного дела. Осмотрено место преступления, назначены судебные экспертизы, выясняется, были ли свидетели или другие соучастники. Из центрального аппарата СКР в Забайкалье направлены следователи-криминалисты в помощь местным специалистам.

- Помимо того, предстоит доследственная проверка в отношении органов системы профилактики Кыринского района, - добавляют в СУ СК РФ. - Следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

Отметим, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.