Экс-солист группы "Премьер-министр" Амархуу Борхуу получил два года колонии за хранение наркотиков

Известный певец из Бурятии, полюбившийся многим после выступлений в группе "Премьер-министр" Амархуу Борхуу на днях услышал приговор в Монголии, где жил в последнее время. За что его наказали? Суд Хан-Уульского района Улан-Батора признал артиста виновным в хранении наркотиков.

Как сообщают монгольские СМИ, Амархуу Борхуу не торговал запрещенными веществами. Но их, весом 0,5 грамма, нашли у него в машине. Это было 20 сентября, тогда его и задержали.

Это был суд первой инстанции, так что певец, очевидно, подаст апелляцию - вместе с адвокатом будет настаивать на изменении решения суда. Между тем, в соцсетях Монголии обсуждают, что процесс мог быть показательным. Как бы то ни было, окончательный приговор известному певцу станет известен позже.

СПРАВКА "КП"

Амархуу Борхуу родился 1 июля 1987 года в Монголии, а в 1996 его семья переехала в Улан-Удэ. Стал знаменит после победы в конкурсе "Народный артист-3" на телеканале "Россия". Его заметили еще на отборочном туре в Иркутске, и он в самом деле достойно проявил себя во время творческих состязаний. Будучи совсем юным, в 19 лет, получил звание заслуженного артиста Бурятии. Был солистом группы "Премьер-министр". Последние годы жил в Монголии, где вел сольную карьеру и участвовал в популярных местных телешоу.