Грипп в Иркутске: профилактика, прививки, как защититься

Началось! Грипп в Иркутске. Так говорят сибиряки каждую осень. Потому что каждую осень и в самом деле начинаются простуды с неизменными кашлем и насморком. Конечно, это еще не грипп. Более того, в осенних инфекциях он вовсе не виноват. Сезон ОРВИ начинают аденовирус, риновирус и парагрипп. Это они «отвечают» за слезоточивость, боль в горле и шмыганье носом.

Каждую неделю, начиная с сентября (как только похолодает, а дети пойдут в школу), растет заболеваемость. Осенью в Иркутске еженедельно с симптомами простуды в поликлиники обращается около 5 тысяч человек, а в регионе больше 10 тысяч. Организму человека не так-то просто перейти с летнего режима на осенний, а потом и зимний. В этот период каждого из нас и поджидают хвори. Защититься от них поможет профилактика.

Что поможет? Начнем с элементарного.

Необходимо:

- соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки;

- проветривать помещение, проводить влажную уборку;

- употреблять сбалансированную и здоровую пищу;

- не контактировать с уже заболевшим гриппом или ОРВИ человеком;

- больше бывать на свежем воздухе, но не переохлаждаться;

- при появлении симптомов гриппа и ОРВИ немедленно обратиться за медицинской помощью в целях своевременного начала адекватного лечения.

Если же коварная зараза все-таки подкралась, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы врач назначил своевременное правильное лечение, выписал рецепт. Помощником в покупке всех необходимых лекарств станет сервис apteka.ru. Не выходя из дома, можно на сайте оформить заказ на препараты быстро и по выгодной цене. Их доставят в ближайшую аптеку-партнер сервиса.

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Профилактика гриппа в Иркутске

Грипп в Иркутске начинает отправлять жителей в постель в разгар зимы. Каждый раз вирус приходит в регион в разное время, но обычно в областном центре самое опасное с этой точки зрения время - январь-февраль. В этот период, как правило, приходится ограничивать посещение массовых мероприятий, закрываются на карантин школы и классы, детские сады и группы.

Для профилактики эпидемии гриппа в Иркутске ежегодно проводится вакцинация: прививки ставят 1,25 миллиона жителей региона, или 50% всего населения.

Бесплатно прививки от гриппа в Иркутске ставят малышам с 6 месяцев, школьникам, учащимся колледжей и вузов, педагогам, врачам, работникам общественного транспорта и ЖКХ. А также беременным, пенсионерам, людям с ожирением, с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердца и сосудов.

Вакцинация поможет защититься от гриппаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всем остальным стоит поставить прививку от гриппа самостоятельно, потому что своевременная вакцинация позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции.

Препараты против ОРВИ и гриппа в Иркутске

Важно понимать, что все лекарства назначает врач, самолечение медикаментами недопустимо. Как правило, в Иркутске терапевты назначают симптоматические препараты от гриппа. Есть список медикаментов? Тогда следующий шаг - сервис apteka.ru, где заказываем все необходимое.

Жаропонижающие. Без этой группы лекарств при лечении ОРВИ и гриппа не обойтись. Для облегчения состояния при высокой температуре (выше 38,5 oC у взрослых и 38 oC у детей) применяют нестероидные противовоспалительные средства. Они не только понижают температуру, но и оказывают противовоспалительное воздействие.

Витамины при простуде необходимыФото: Алексей БУЛАТОВ

Капли от насморка. Если нос заложен и трудно дышать - сосудосуживающие средства. Они снимают отек. Но важно помнить: их нельзя применять более 3 - 5 дней.

Антигистаминные препараты. Они нужны, если глаза слезятся и если они красные.

Противовирусные препараты. Их довольно много. В борьбе с ОРВИ они эффективны в начале болезни, но не используются, если развились бактериальные осложнения - отит или бронхит.

Антибиотики. Применение под контролем врача. Используются, если развилась бактериальная инфекция.

Иммуностимуляторы. Тоже большой перечень препаратов, повышающих защитные силы организма и помогающих иммунной системе. Как правило, эти препараты могут применяться как при лечении ОРВИ, так и для профилактики гриппа во время эпидемий.

Витамины. Витаминные комплексы, содержащие максимум витаминов и микроэлементов, особенно нужны сибирякам. Их нам постоянно не хватает - и как во время сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, так и во время эпидемии гриппа в Иркутске без дополнительных витаминных комплексов нам не обойтись.

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