2019-11-06T15:32:39+03:00
Общество

Пятилетка в эфире: радио «Комсомольская правда» в Иркутске» празднует юбилей

По традиции для вас мы приготовили праздничный марафон на 91,5 FM в столице Приангарья и на 99,5 FM в Братске
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Ведущие Евгения Дмитриева и Наталья Кравченко с профессором Станиславом Гольдфарбом.Ведущие Евгения Дмитриева и Наталья Кравченко с профессором Станиславом Гольдфарбом.Фото: Наталья КРАВЧЕНКО
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Пять лет вместе с вами, наш слушатель и соавтор! Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» отмечает очередной день рождения. Каждый день с вашим участием мы в эфире обсуждаем самые важные темы, отвечаем на актуальные вопросы, рассказываем о самых значимых событиях в городе и регионе.

- Главное богатство нашей радиостанции - слушатели, - уверена руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске» Наталья Кравченко. - Многих из них мы уже узнаем по голосам и по праву считаем друзьями. Они предлагают темы, советуют, какое направление выбрать. У нас потрясающая, грамотная, образованная аудитория! А телефон 208-005 известен, наверное, всем в Иркутске.

Уже в 8.05 утра информационный канал «Утро на радио» начинает работу, мы даем слушателям заряд бодрости и хорошего настроения. Весь день корреспонденты держат, что называется, руку на пульсе происходящего в городе и области, а вечером выходят в эфир «Темы дня».

Новые программы - только у нас!

Каждый год мы расширяем линейку радиопередач. Уже давно набрала популярность и авторитет программа «Всё хОКкей!», которая объединяет многотысячную армию болельщиков бенди. В 2019-м мы начали еще один похожий проект - «В движении». Рассказываем, как правильно выбрать секцию и сделать спорт частью своей жизни. А в цикле радиопрограмм «Ура, родители!» советуем, как поддерживать и сохранять репродуктивное здоровье. Для представителей малого и среднего бизнеса у нас тоже программа найдется: «Мой бизнес» - это проект о предпринимателях и бизнесе, он выходит совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области.

А одна из фишек нашей станции - марафоны. Но не по спасению редких видов животных, как в известном фильме, а тематические: неделя нотариата, марафон для абитуриентов и их родителей, ЖКХ-марафон… Один звонок на номер прямого эфира - и слушатель получает консультацию того или иного специалиста в нужной ему сфере. Нередко таким вот звонком удается решить проблему. Гости эфира очень ответственно относятся к просьбам горожан, даже потом присылают фотоотчеты: мол, исправили, сделали, починили, убрали.

И даже Шура в гостях бывает... Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

И даже Шура в гостях бывает...Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

КСТАТИ

Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» развивается! А его успехи отмечены многочисленными наградами как госструктур, так и профессионального сообщества. Дважды, в 2017 и 2018 годах, становилась победителем конкурса «Журналист года Иркутской области» в номинации «Лучший радиоведущий» руководитель радио Наталья Кравченко. Ведущая радио Евгения Дмитриева только в 2018 году дважды награждалась за лучшую радиопрограмму: она выигрывала и городской конкурс «Золотая запятая», и областной - «Журналист года Иркутской области».

ВНИМАНИЕ!

8 ноября мы отмечаем очень важную дату и подводим итоги ударной пятилетки в эфире. В студии самые главные ньюсмейкеры Иркутска будут обсуждать актуальные темы вместе с ведущими.

Уважаемые читатели и слушатели, присоединяйтесь к радиомарафону!

Звоните по тел. (3952) 208-005 или пишите в Вайбере или Вотсапе на номер 8-902-513-85-85. Задавайте вопросы и высказывайте пожелания!

Полная программа радиомарафона 8 ноября на irk.kp.ru

...и Денис Мацуев заглядывает! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

...и Денис Мацуев заглядывает!Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

НАШИ БАЙКИ

Истории от ведущей Натальи Кравченко

Даже когда телефон отключен

- Однажды во время прямого эфира у ведущего программы «Картина недели» Станислава Гольдфарба (доктор исторических наук, профессор, директор Иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда») зазвонил телефон. Я взялась ругать профессора: мол, как же можно было забыть отключить, опытный же ведущий! А обсуждали мы в этот момент вышедший фильм о генеральном прокуроре Юрии Чайке.

- Профессор отключил телефон. Просто сейчас ему позвонил Чайка - он умеет и на отключенный дозваниваться, - вступился политолог и публицист Сергей Шмидт.

А за подарки спасибо!

- Звоню я одному ньюсмейкеру, приглашаю к нам в эфир.

- Хорошо, буду, - отвечает он.

Ведь золотой человек! Ни одного уточняющего вопроса не появилось.

- К вам вопросов нет. К себе есть. Где я завтра время возьму, чтобы подарок купить? – говорит.

- Подарок?

- Ну да. У вас же в студии что-то среднее между «Полем чудес» и чемпионатом мира по фигурному катанию: то игрушками закидывают, то гостинцы дарят.

Я сразу представила себя Якубовичем в тройном тулупе. Очень смеялась, спасибо. Я люблю свою работу. И гостей наших все больше люблю!

Нам действительно часто дарят подарки, и не только гости эфира, но и слушатели. В морозный день приехал мужчина. Сказал, что в их семье нашу станцию очень любят. Его жена для наших сотрудников связала варежки в виде ежат, вот он и привез, передал. Варежки крохотные, сувенирные, но как согрели душу! Всякое проявление внимания от слушателей дорогого стоит, ведь мы работаем для них.

А вот тот самый "боксерский" эфир. Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

А вот тот самый "боксерский" эфир.Фото: Наталья КРАВЧЕНКО

Эфир в боксерских перчатках

- А еще запомнился случай. В московской студии радио «Комсомольская правда» произошла драка между Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко. Эта история горячо обсуждалась в стране. Следуя федеральному тренду, я и мой соведущий в программе «Картина недели» депутат Госдумы Сергей Тен начали эфир в боксерских перчатках. Но тут же сели за стол к микрофонам - искать истину мы все же предпочитаем в словесном споре.

Когда спикер - слушатель

- Однажды депутат Думы Иркутска Сергей Юдин выступил с инициативой, которую я не совсем поняла. Говорю об этом в прямом эфире. Обсуждаем. Через пару минут звонок. А у нас нет предмодерации, звукорежиссер за эфиром спрашивает только имя того, кто звонит. Дает мне подсказку в ухо: «Звонок. Сергей».

- 208-005 - телефон прямого эфира. С нами Сергей. Здравствуйте.

- Юдин Сергей Леонидович, депутат Думы Иркутска. Так я что имел в виду-то…

И начинает пояснять. С тех пор депутат Думы Сергей Юдин беззастенчиво пользовался нашим эфиром всякий раз, когда мы обсуждали вопрос, хоть сколько-то имеющий к нему отношение. До сих пор не могу понять, почему остальные депутаты не оседлали этот простейший прием. А Юдин - молодец! Будьте как Юдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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